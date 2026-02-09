Menü Kapat
Ramazan
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertliler adına yeni bir yapılanma kararı aldı. Esasen ise Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin yeni transferleri için 'scout' sürecini öne çıkardı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!
Burak Ayaydın
09.02.2026
09.02.2026
Fenerbahçe Başkanı , an itibarıyla rotayı değiştirdi. Transferdeki yapılanmayı gözeten Sadettin Saran, Fenerbahçe ilk 11'ini doğrudan etkileyecek bir hamle tasarladı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN TRANSFERLER İÇİN SCOUT YAPILANMASI

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan 'maaş ve kadro dengesi' kritiği geldi! Halihazırda N'Golo Kante gibi yıldızların transfer edildiği dönemde, bundan sonrası için tüm ilk 11'in iyi oyunculardan kurulması ve scout ekibinin bu planlamaya yön vermesi istendi. Zira Fenerbahçe, orta yaş üstü düşük maaşlı isimler özelinde de ayrıca bir liste oluşturmaya başlayacak.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!

FENERBAHÇE'DE SCOUT TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞECEK

Sadettin Saran'ın kritik kararıyla birlikte Fenerbahçe, scout transferleri gerçekleştirecek! Gelişmelere ilave olarak da Süper Lig devi, Güney Amerika başta olmak üzere bölgesel temaslarını artıracak.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!

FENERBAHÇE ARA TRANSFERDE YILDIZ İSİMLERLE ANLAŞMIŞTI

Kış dönemi transferlerinde önemli takviyeler gerçekleştiren Fenerbahçe; Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante hamleleriyle dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE FORVET SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Ara transferde golcü almayan Fenerbahçe'de, Anderson Talisca ile Kerem Aktürkoğlu'nun ön bölgede oynaması bekleniyor.
