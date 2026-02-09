Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, an itibarıyla rotayı değiştirdi. Transferdeki yapılanmayı gözeten Sadettin Saran, Fenerbahçe ilk 11'ini doğrudan etkileyecek bir hamle tasarladı.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN TRANSFERLER İÇİN SCOUT YAPILANMASI

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan 'maaş ve kadro dengesi' kritiği geldi! Halihazırda N'Golo Kante gibi yıldızların transfer edildiği dönemde, bundan sonrası için tüm ilk 11'in iyi oyunculardan kurulması ve scout ekibinin bu planlamaya yön vermesi istendi. Zira Fenerbahçe, orta yaş üstü düşük maaşlı isimler özelinde de ayrıca bir liste oluşturmaya başlayacak.

FENERBAHÇE'DE SCOUT TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞECEK

Sadettin Saran'ın kritik kararıyla birlikte Fenerbahçe, scout transferleri gerçekleştirecek! Gelişmelere ilave olarak da Süper Lig devi, Güney Amerika başta olmak üzere bölgesel temaslarını artıracak.

FENERBAHÇE ARA TRANSFERDE YILDIZ İSİMLERLE ANLAŞMIŞTI

Kış dönemi transferlerinde önemli takviyeler gerçekleştiren Fenerbahçe; Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante hamleleriyle dikkat çekmişti.