TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Jhon Duran transferinde kritik detay: Son 4 yılda çarpıcı istatistik!

Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den ayrılıp Zenit'e imza atmasıyla birlikte, çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Zira 22 yaşındaki yetenekli forvet, son sezonlarda uzun süreli hikâyelerde yer alamadı.

Jhon Duran transferinde kritik detay: Son 4 yılda çarpıcı istatistik!
Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı ve performansından memnun kalmadığı Jhon Duran'a, daha birkaç ay olmasına rağmen ara transferde veda edilmiş ve genç golcü de Zenit'in yolunu tutmuştu. An itibarıyla ise Jhon Duran, son 4 yılda beşinci takımıyla anlaşma gerçekleştirerek ilginç bir istatistik oluşturmuş oldu.

Jhon Duran transferinde kritik detay: Son 4 yılda çarpıcı istatistik!

FENERBAHÇE'DEN AYRILAN JHON DURAN'DAN SON 4 YILDA 5. TAKIM!

Fenerbahçe'de bekleneni verememesiyle birlikte Rus ekibi Zenit'e transfer olan Jhon Duran, adeta dünya turu yapıyor! Esasen ise Kolombiyalı hücumcu; son 4 yılda, ABD-İngiltere-Suudi Arabistan-Türkiye ve Rusya'da yaşamış olacak. İlave olarak da Jhon Duran, bu süreçlerdeki disiplinsiz tavırlarıyla takım içi sorunlara sebep olmuştu.

Jhon Duran transferinde kritik detay: Son 4 yılda çarpıcı istatistik!

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde toplam 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik skor üretmişti.

ZENIT'İN JHON DURAN İÇİN SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?
Rus temsilcisi, Jhon Duran'dan memnun kalması halinde 35 milyon Euroluk maddeyi devreye sokacak.
#Futbol
#Spor
