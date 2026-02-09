Jhon Duran transferinde kritik detay: Son 4 yılda çarpıcı istatistik!

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı ve performansından memnun kalmadığı Jhon Duran'a, daha birkaç ay olmasına rağmen ara transferde veda edilmiş ve genç golcü de Zenit'in yolunu tutmuştu. An itibarıyla ise Jhon Duran, son 4 yılda beşinci takımıyla anlaşma gerçekleştirerek ilginç bir istatistik oluşturmuş oldu.

FENERBAHÇE'DEN AYRILAN JHON DURAN'DAN SON 4 YILDA 5. TAKIM!

Fenerbahçe'de bekleneni verememesiyle birlikte Rus ekibi Zenit'e transfer olan Jhon Duran, adeta dünya turu yapıyor! Esasen ise Kolombiyalı hücumcu; son 4 yılda, ABD-İngiltere-Suudi Arabistan-Türkiye ve Rusya'da yaşamış olacak. İlave olarak da Jhon Duran, bu süreçlerdeki disiplinsiz tavırlarıyla takım içi sorunlara sebep olmuştu.

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde toplam 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik skor üretmişti.