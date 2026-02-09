Fenerbahçeli Dominik Livakovic transfer tekliflerini açıkladı!

Kategoriler
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Girona'dan geri çağırdığı ve ardından da Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic, kariyerine dair anekdotlar verdi. Ayrıca da 31 yaşındaki file bekçisi, Dinamo Zagreb'e dönmekten mutlu olduğunu belirtti.
"Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Ayrıldığımda bu kadar kısa sürede geri döneceğimi düşünmemiştim. Burada olmak beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Dinamo Zagreb formasını tekrar giymek tarif edilmesi zor bir duygu. Burada 293 maça çıktıktan sonra ayrılmıştım. Bu sayıda kalmak biraz garip olurdu. Sağlıklı kalıp 300 maça ulaşmayı hedefliyorum. Böyle köklü bir kulüpte bu sayıya erişmek çok kıymetli. Her futbolcu bununla gurur duyar. Özellikle İtalya’dan ciddi teklifler geldi. Ancak Kasım ayında Dinamo yönetimiyle anlaşmaya varmıştım. Bu noktadan sonra başka seçenekleri değerlendirmedim. Kararımda hem sportif hedefler hem de Dinamo’ya olan güçlü bağım etkili oldu."
Dinamo Zagreb'e kiralanan tecrübeli kalecinin, Fenerbahçe'yle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.