Spor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Dominik Livakovic transfer tekliflerini açıkladı!

Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e kiralanan Dominik Livakovic, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Esasen ise Hırvat eldiven, pek çok transfer teklifi aldığını ama Dinamo Zagreb'i tercih ettiğini açıkladı.

Fenerbahçeli Dominik Livakovic transfer tekliflerini açıkladı!
Burak Ayaydın
09.02.2026
09.02.2026
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Girona'dan geri çağırdığı ve ardından da Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic, kariyerine dair anekdotlar verdi. Ayrıca da 31 yaşındaki file bekçisi, Dinamo Zagreb'e dönmekten mutlu olduğunu belirtti.

Fenerbahçeli Dominik Livakovic transfer tekliflerini açıkladı!

DOMINIK LIVAKOVIC'TEN TRANSFER SÖZLERİ

"Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Ayrıldığımda bu kadar kısa sürede geri döneceğimi düşünmemiştim. Burada olmak beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Dinamo Zagreb formasını tekrar giymek tarif edilmesi zor bir duygu. Burada 293 maça çıktıktan sonra ayrılmıştım. Bu sayıda kalmak biraz garip olurdu. Sağlıklı kalıp 300 maça ulaşmayı hedefliyorum. Böyle köklü bir kulüpte bu sayıya erişmek çok kıymetli. Her futbolcu bununla gurur duyar. Özellikle İtalya’dan ciddi teklifler geldi. Ancak Kasım ayında Dinamo yönetimiyle anlaşmaya varmıştım. Bu noktadan sonra başka seçenekleri değerlendirmedim. Kararımda hem sportif hedefler hem de Dinamo’ya olan güçlü bağım etkili oldu."

Fenerbahçeli Dominik Livakovic transfer tekliflerini açıkladı!

FENERBAHÇE'YLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Dinamo Zagreb'e kiralanan tecrübeli kalecinin, Fenerbahçe'yle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

HIRVAT ELDİVEN GIRONA'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Dominik Livakovic, resmi maçlar özelinde Girona'da hiç şans bulamamıştı.
#Spor
#Spor
