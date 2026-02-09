Menü Kapat
Spor
Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı kızışırken, Real Madrid deplasmanda aldığı kritik Valencia galibiyetiyle Barcelona'yla arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 2-0'lık net skor sonrası İspanyol basını, Arda Güler ve Jude Bellingham için çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. İşte detaylar...

Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'
’nın 23. haftasında 'ya konuk olan , zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'

Maçın kilidini 65. dakikada Alvaro Carreras açarken, 90+1’de sahneye çıkan Kylian Mbappé fişi çeken golü kaydetti. Bu sonuçla puanını 57’ye yükselten eflatun-beyazlılar, lider Barcelona ile arasındaki farkı yeniden 1’e indirerek şampiyonluk inadını sürdürdü.

Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'

ARDA GÜLER 10 NUMARA ROLÜNÜ SEVDİ

Milli yıldızımız , Álvaro Arbeloa tarafından ilk 11’de görevlendirildiği maçta 82 dakika sahada kaldı. Özellikle oyunun sıkıştığı anlarda 10 numara bölgesine geçerek inisiyatif alan Arda, hücum hattının yönetimini eline aldı. Genç yeteneğin Mbappé ile kurduğu etkili bağ, Madrid’in hücum organizasyonlarını bir üst seviyeye taşıdı. Arda, 82. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Mastantuono’ya bıraktı.

Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'

'KISKANÇLIK AĞIR BASIYOR'

Maçın ardından İspanya’nın spor gazetelerinden Marca, Real Madrid soyunma odasında dengeleri değiştirecek bir iddia ortaya attı.

Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'

Haberde, Arda Güler’in oyun kurucu rolündeki başarısına dikkat çekilirken, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan hakkında çarpıcı bir yorum yapıldı.

Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'

Marca'nın Arda Güler-Bellingham yazısı şu şekilde:

"Bellingham’ın sakatlığı nedeniyle birkaç hafta yokluğu takıma iyi gelecek; çünkü Türk oyuncuyla aynı anda sahada olduğunda kıskançlık ağır basıyor, “rütbesini” dayatıp onu gölgede bırakmaya ve neredeyse hiç olumlu bir şeye dönüşmeyen bir protagonizmi üstlenmeye çalışıyor. En azından son iki sezonda böyle. Ama Arbeloa’nın Madrid’inde, yapılan katkıdan bağımsız olarak “rütbelerin” çok şey ifade ettiği zaten biliniyor. Sonuçta Güler, Mbappé’yle birlikte yine ortalamanın üzerinde bir şeyler gösteren tek isimdi. Şu anda Arda orta sahada vazgeçilmez. Bellingham döndüğünde de öyle kalmalı."

Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'

ARDA GÜLER'İN BU SEZON KARNESİ

İspanyol devi Real Madrid ile bu sezon 35 maça çıkan Arda Güler, 3 gol attı ve 12 asist yaptı.

Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'
