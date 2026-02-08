Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray MCT Technic'i devirdi!

Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray MCT Technic'i 79-77 ile geçti. Ev sahibinin sezondaki 17. galibiyetini aldığı karşılaşmada, sarı kırmızılılar ise toplamdaki 7. mağlubiyetini yaşadı. Ayrıca da bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürürken, Galatasaray MCT Technic ise 8. sırada konumlandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu.

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 12, Boston 6, Biberovic 21, Melli 6, Birch 7, Metecan Birsen 1, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu, De Colo 8, Onuralp Bitim 6, Jantunen 5.

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 7, Petrucelli 5, Gillespie 10, Palmer 16, White 6, Robinson 14, McCollum 5, Meeks 7, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Muhsin Yaşar 2.

1. Periyot: 13-20

Devre: 32-33

3. Periyot: 52-57