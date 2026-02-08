Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Alperen Şengün All-Star seçildi!

Alperen Şengün'ün NBA'deki oylamasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli basketbolcu, Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçına yedek olarak seçildi.

Alperen Şengün için büyük bir sürpriz gerçekleşti. Geçen yıl ilk kez All-Star olan yetenekli basketbolcu, bu sezon ise normal oylamada seçilememişti. An itibarıyla ise Alperen Şengün, kariyerinde ikinci kez All-Star kadrosunda yer aldı.

ALPEREN ŞENGÜN ÜZÜLDÜĞÜNÜ ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde All-Star oylamasıyla ilgili açıklama yapan Alperen Şengün, "Benim hedefim, geçen yıldan sonra her yıl All-Star olmaktı. Seçilememek benim için hayal kırıklığıydı. Ligde çok fazla yetenek var ve hala gencim. Önünde sonunda bunu başaracağım. Bu durum beni sadece daha çok çalışmaya itecek." ifadelerini kullanmıştı.

NBA'DEN RESMİ AÇIKLAMA

NBA’den yapılan duyuruda, "Houston Rockets pivotu Alperen Şengün, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine, NBA Komiseri Adam Silver tarafından 2026 NBA All-Star Maçı'nda Team World kadrosuna seçildi." denildi.

HOUSTON'DA BAŞKA ALL-STAR VAR MI?
Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Kevin Durant, ilk oylamada All-Star seçilmişti.
Başakşehir'den kritik galibiyet: Nuri Şahin, Avrupa yolunda önemli bir adım daha attı!
Arsenal adım adım şampiyonluğa!
