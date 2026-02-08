Alperen Şengün All-Star seçildi!

Alperen Şengün için büyük bir sürpriz gerçekleşti. Geçen yıl ilk kez All-Star olan yetenekli basketbolcu, bu sezon ise normal oylamada seçilememişti. An itibarıyla ise Alperen Şengün, kariyerinde ikinci kez All-Star kadrosunda yer aldı.

https://x.com/HoustonRockets/status/2020544837917794740?s=20

ALPEREN ŞENGÜN ÜZÜLDÜĞÜNÜ ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde All-Star oylamasıyla ilgili açıklama yapan Alperen Şengün, "Benim hedefim, geçen yıldan sonra her yıl All-Star olmaktı. Seçilememek benim için hayal kırıklığıydı. Ligde çok fazla yetenek var ve hala gencim. Önünde sonunda bunu başaracağım. Bu durum beni sadece daha çok çalışmaya itecek." ifadelerini kullanmıştı.

NBA'DEN RESMİ AÇIKLAMA

NBA’den yapılan duyuruda, "Houston Rockets pivotu Alperen Şengün, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine, NBA Komiseri Adam Silver tarafından 2026 NBA All-Star Maçı'nda Team World kadrosuna seçildi." denildi.