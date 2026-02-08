Arsenal adım adım şampiyonluğa!

Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Arsenal ile Sunderland karşılaştı. Ev sahibi ekip, kritik maçı 3-0'la geçti ve 56 puanla zirveyi sağlama aldı.

ARSENAL'DEN NET GALİBİYET

Lig ikincisi Manchester City'nin; Liverpool deplasmanına çıkacağı haftada, lider Arsenal hata yapmadı! Esasen ise Topçular, Martin Zubimendi (42) ve Viktor Gyökeres (66, 90+4) ile sonuca gitti.

ZİRVEDE PUAN FARKI 9!

Maç fazlasıyla City'nin 9 puan önünde olan Arsenal, Liverpool'un alacağı olası bir galibiyetle birlikte şampiyonluk yolunda geri sayıma başlayacak.