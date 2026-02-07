Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Manchester United fırtınası: Michael Carrick ile 4'te 4 oldu!

Michael Carrick yönetiminde resmen Manchester United fırtınası yaşanıyor. Premier Lig devi, bugün kendi sahasında Tottenham'ı da yendi ve uzun zaman sonra 4 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

Burak Ayaydın
07.02.2026
07.02.2026
Ruben Amorim'in ardından göreve gelen Michael Carrick, adeta fırtınasını başlattı. Esasen ise kırmızı beyazlılar, karşısında da galip gelerek 44 puana ulaştı ve iddiasını ortaya koydu.

MANCHESTER UNITED, TOTTENHAM'I DA DEVİRDİ

Michael Carrick ile uzun zaman sonra dengeli performanslar gösteren Manchester United, Bryan Mbeumo (38) ve Bruno Fernandes'in (81) golleriyle; Tottenham'ı 2-0 mağlup etti! Bu sonuçla birlikte İngiltere devi; Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham maçlarını kayıpsız geçerek özel bir seri yakaladı.

MANU TARAFTARI SAÇLARINI KESTİRECEK

Manchester United sıradaki karşılaşmayı da kazanırsa, 5 maçlık seri yakalamış olacak! 1.5 yıl önce saçlarını kestirmek için 5 maçlık seri beklediğini açıklayan bir İngiliz taraftar, uzun zamandır saçlarına makas değdirmemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

RUBEN AMORIM NEDEN GÖNDERİLMİŞTİ?
United yönetimi; Portekizli hocanın performansının, istikrarlı bir yapıyı getiremeyeceğine karar vermişti.
