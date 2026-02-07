Manchester United fırtınası: Michael Carrick ile 4'te 4 oldu!

Ruben Amorim'in ardından göreve gelen Michael Carrick, adeta Manchester United fırtınasını başlattı. Esasen ise kırmızı beyazlılar, Tottenham karşısında da galip gelerek 44 puana ulaştı ve Şampiyonlar Ligi iddiasını ortaya koydu.

MANCHESTER UNITED, TOTTENHAM'I DA DEVİRDİ

Michael Carrick ile uzun zaman sonra dengeli performanslar gösteren Manchester United, Bryan Mbeumo (38) ve Bruno Fernandes'in (81) golleriyle; Tottenham'ı 2-0 mağlup etti! Bu sonuçla birlikte İngiltere devi; Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham maçlarını kayıpsız geçerek özel bir seri yakaladı.

MANU TARAFTARI SAÇLARINI KESTİRECEK

Manchester United sıradaki karşılaşmayı da kazanırsa, 5 maçlık seri yakalamış olacak! 1.5 yıl önce saçlarını kestirmek için 5 maçlık seri beklediğini açıklayan bir İngiliz taraftar, uzun zamandır saçlarına makas değdirmemişti.