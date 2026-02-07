Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler transferinde yeni perde: Premier Lig devi imza için masada!

Arda Güler'in Arsenal transferi için menajerlik süreci başladı. Esasen ise Premier Lig devi, Arda Güler'e imza attırmak için tarihi de netleştirdi.

Arda Güler transferinde yeni perde: Premier Lig devi imza için masada!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 18:47

Arda Güler'in Real Madrid'deki rotasyonunu gözeten Arsenal, gelecek yaz için milli yıldıza haber gönderdi. Halihazırda Arda Güler'i uzun zamandır takip eden Arsenal yönetimi, Real Madrid sonrası için hazır olduklarını belirtti.

Arda Güler transferinde yeni perde: Premier Lig devi imza için masada!

ARSENAL ARDA GÜLER'LE İMZALAMAK İSTİYOR

Arda Güler'i çok beğenen ve oyunun merkezinde görmek isteyen Mikel Arteta, milli yıldıza tam not verdi! Süreçten hareketle Arda Güler'in ayrılık kararını bekleyen Topçular, menajerler aracılığıyla gelecek yazı imza tarihi olarak bildirdi.

Arda Güler transferinde yeni perde: Premier Lig devi imza için masada!

ARDA GÜLER TRANSFER KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Real Madrid'deki forma süresini net olarak görmek isteyen Arda Güler, ayrılık kararı için aceleci davranmadı. Ayrıca da milli yıldız, Real Madrid yönetiminin uzun vadeli tavrına göre gelecek yazın senaryosunu netleştirmek istiyor.

Arda Güler transferinde yeni perde: Premier Lig devi imza için masada!

ARDA GÜLER VE REAL MADRID RAKAMLARI

Real Madrid ile bu sezon 34 maça çıkan Arda Güler, 2114 dakika süre almış ve 3 gol ile 12 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER İLE BAŞKA HANGİ TAKIMLAR İLGİLENİYOR?
PSG ve Manchester City, Arda Güler'i uzun zamandır takip ediyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan Yıldız imzayı attı!
Edin Dzeko İtalya sonrasında Almanya'da aradığını buldu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
