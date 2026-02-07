Edin Dzeko İtalya sonrasında Almanya'da aradığını buldu!

Bundesliga'nın 21. haftasında Schalke 04 ile Dinamo Dresden karşılaştı. Ev sahibi Edin Dzeko'nun 52. ve 70. dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçerken, konuk Dresden ise Hasan Kuruçay (78-KK) ile Thomas Keller'in (87) golleriyle beraberliği yakaladı. Mücadelenin ardından lider Schalke 04; 40 puana yükselirken, küme hattındaki Dinamo Dresden de 21 puana ulaştı.

EDIN DZEKO 3. GOLÜNÜ ATTI

39 yaşındaki eski Fenerbahçeli Edin Dzeko, Schalke 04 formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 3 gol kaydetti. Diğer taraftaysa Bosnalı forvet, Fiorentina'da toplam 18 kez sahaya çıkmış ve 2 gol atabilmişti.