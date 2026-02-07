Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Edin Dzeko İtalya sonrasında Almanya'da aradığını buldu!

Transferin kış döneminde Fiorentina'dan ayrılan ve Schalke 04'e imza atan Edin Dzeko, İtalya sonrasında Almanya'da aradığını buldu. Tecrübeli golcü, mavi beyazlı kariyerine gollerle başladı.

Edin Dzeko İtalya sonrasında Almanya'da aradığını buldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 18:21

Bundesliga'nın 21. haftasında Schalke 04 ile Dinamo Dresden karşılaştı. Ev sahibi Edin Dzeko'nun 52. ve 70. dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçerken, konuk Dresden ise Hasan Kuruçay (78-KK) ile Thomas Keller'in (87) golleriyle beraberliği yakaladı. Mücadelenin ardından lider Schalke 04; 40 puana yükselirken, küme hattındaki Dinamo Dresden de 21 puana ulaştı.

Edin Dzeko İtalya sonrasında Almanya'da aradığını buldu!

EDIN DZEKO 3. GOLÜNÜ ATTI

39 yaşındaki eski Fenerbahçeli Edin Dzeko, Schalke 04 formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 3 gol kaydetti. Diğer taraftaysa Bosnalı forvet, Fiorentina'da toplam 18 kez sahaya çıkmış ve 2 gol atabilmişti.

Edin Dzeko İtalya sonrasında Almanya'da aradığını buldu!

Sıkça Sorulan Sorular

EDIN DZEKO FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILMIŞTI?
Deneyimli santrafor, Fenerbahçe'den yeni sözleşme teklifi almamıştı.
#Spor
#Spor
#Spor
