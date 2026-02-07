Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezaları netleşti!

Tahkim Kurulu'ndan sevklere dair bilgilendirme geldi. Esasen ise TFF, pek çok kulübün cezalarını detaylıca açıkladı.

MILAN SKRINIAR VE KRISTJAN ASLLANI'NIN CEZALARI NETLEŞTİ

"1. E.2026/63 K.2026/330



Çaykur Rizespor A.Ş., İdarecisi Fatih Bakoğlu ve Başkanı İbrahim Turgut’un PFDK’nın 29.01.2026 tarih ve E.2025-2026/3332 - K.2025-2026/3221 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çaykur Rizespor A.Ş.’nin müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- Çaykur Rizespor A.Ş.’nin İdarecisi Fatih Bakoğlu’nun müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- Çaykur Rizespor A.Ş.’nin Başkanı İbrahim Turgut’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

2. E.2026/65 – K.2026/331

Samsunspor A.Ş.’nin PFDK’nın 13.01.2026 tarih ve E.2025-2026/2881 - K.2025-2026/2815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Samsunspor A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

3. E.2026/66 – K.2026/332

Samsunspor A.Ş.’nin PFDK’nın 22.01.2026 tarih ve E.2025-2026/3300 - K.2025-2026/3178 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Samsunspor A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

8. E.2026/72 – K.2026/337

Fenerbahçe A.Ş.’nin Futbolcusu Milan Skriniar’ın PFDK’nın 05.02.2026 tarih ve E.2025-2026/3678 - K.2025-2026/3601 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe A.Ş.’nin Futbolcusu Milan Skriniar’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a., 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 80.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

9. E.2026/73 – K.2026/338

Beşiktaş A.Ş.’nin Futbolcusu Kristjan Asllani’nin PFDK’nın 05.02.2026 tarih ve E.2025-2026/3675 - K.2025-2026/3596 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.’nin Futbolcusu Kristjan Asllani’nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."