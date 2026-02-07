Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe 5 yeni oyuncuyla güçlendi! İşte sarı-lacivertlilerin transfer raporu

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sona ererken ligde 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Fenerbahçe, bu transfer döneminde 4'ü yabancı, 5 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde devre arası transfer döneminde birçok isimle de yollar ayrıldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer raporu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe 5 yeni oyuncuyla güçlendi! İşte sarı-lacivertlilerin transfer raporu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 13:49

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi tamamlandı. Ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi.

Fenerbahçe 5 yeni oyuncuyla güçlendi! İşte sarı-lacivertlilerin transfer raporu

Süper Lig'de 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, 4'ü yabancı, 5 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna dahil eden Kanarya, milli kaleci Mert Günok'u da renklerine bağladı. Mert, altyapısından yetiştiği kulübe yaklaşık 10 sezon sonra dönüş yaptı. Fenerbahçe ayrıca Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Sidiki Cherif için de kulübüyle satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe 5 yeni oyuncuyla güçlendi! İşte sarı-lacivertlilerin transfer raporu

ORTA SAHAYA İKİ FRANSIZ

Fenerbahçe, en önemli transferlerini orta saha bölgesine yaparken, Fransız iki futbolcuyu kadrosuna kattı. Ara transfer döneminin ilk günlerinde İstanbul'a getirilen Matteo Guendouzi, 2 gün sonra Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı ve ilk maçında gol sevinci yaşadı. Guendouzi, Trendyol Süper Lig'de de 3 maçta 90 dakika forma giydi.

Fenerbahçe 5 yeni oyuncuyla güçlendi! İşte sarı-lacivertlilerin transfer raporu

Fenerbahçe, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ittihad'da oynayan ve uzun süredir görüşme halinde olduğu N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı. Kariyerinde FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları olmak üzere birçok başarıya imza atan Kanta, sezonun ikinci yarısında lig ve Avrupa'da Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

Fenerbahçe 5 yeni oyuncuyla güçlendi! İşte sarı-lacivertlilerin transfer raporu

FENERBAHÇE'DE BİRÇOK İSİM TAKIMDAN AYRILDI

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde birçok isimle de yollar ayrıldı. Sezon içerisinde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, Kasımpaşa'ya imza attı. Bu isimlerden İrfan Can ve Becao, kiralık olarak gönderildi.

Youssef En-Nesyri'nin, Al-Ittihad'a transferinden 15 milyon euro bonservis bedeli kazanan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için de Fransız ekibi Rennes ile 9+2 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Bartuğ Elmaz Fatih Karagümrük'e, İrfan Can Eğribayat ise Samsunspor'a kiralık olarak gitti.

Öte yandan sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, ocak ayında Dinamo Zagreb ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kaleci Ertuğrul Çetin de sezonun ilk yarısında formasını giydiği Esenler Erokspor'a bonservisiyle giderken, Burak Kapacak da Kayserispor'a transfer oldu. Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi feshedilirken, oyuncu için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldı.

Rusya'nın Zenit takımıyla anlaşma sağladığı iddia edilen ve UEFA listesine de ismi yazılmayan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın transferinde henüz resmi açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler
Galatasaray 5 yeni ismi kadrosuna kattı! İşte sarı-kırmızılıların transfer raporu
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.