Fenerbahçe 5 yeni oyuncuyla güçlendi! İşte sarı-lacivertlilerin transfer raporu

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi tamamlandı. Ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi.

Süper Lig'de 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, 4'ü yabancı, 5 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna dahil eden Kanarya, milli kaleci Mert Günok'u da renklerine bağladı. Mert, altyapısından yetiştiği kulübe yaklaşık 10 sezon sonra dönüş yaptı. Fenerbahçe ayrıca Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Sidiki Cherif için de kulübüyle satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

ORTA SAHAYA İKİ FRANSIZ

Fenerbahçe, en önemli transferlerini orta saha bölgesine yaparken, Fransız iki futbolcuyu kadrosuna kattı. Ara transfer döneminin ilk günlerinde İstanbul'a getirilen Matteo Guendouzi, 2 gün sonra Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı ve ilk maçında gol sevinci yaşadı. Guendouzi, Trendyol Süper Lig'de de 3 maçta 90 dakika forma giydi.

Fenerbahçe, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ittihad'da oynayan ve uzun süredir görüşme halinde olduğu N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı. Kariyerinde FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları olmak üzere birçok başarıya imza atan Kanta, sezonun ikinci yarısında lig ve Avrupa'da Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

FENERBAHÇE'DE BİRÇOK İSİM TAKIMDAN AYRILDI

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde birçok isimle de yollar ayrıldı. Sezon içerisinde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, Kasımpaşa'ya imza attı. Bu isimlerden İrfan Can ve Becao, kiralık olarak gönderildi.

Youssef En-Nesyri'nin, Al-Ittihad'a transferinden 15 milyon euro bonservis bedeli kazanan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için de Fransız ekibi Rennes ile 9+2 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Bartuğ Elmaz Fatih Karagümrük'e, İrfan Can Eğribayat ise Samsunspor'a kiralık olarak gitti.

Öte yandan sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, ocak ayında Dinamo Zagreb ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kaleci Ertuğrul Çetin de sezonun ilk yarısında formasını giydiği Esenler Erokspor'a bonservisiyle giderken, Burak Kapacak da Kayserispor'a transfer oldu. Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi feshedilirken, oyuncu için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldı.

Rusya'nın Zenit takımıyla anlaşma sağladığı iddia edilen ve UEFA listesine de ismi yazılmayan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın transferinde henüz resmi açıklama yapılmadı.