Galatasaray 5 yeni ismi kadrosuna kattı! İşte sarı-kırmızılıların transfer raporu

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sona erdi. Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan biri oldu. Galatasaray, eksik düşündüğü bölgelere takviyeler yaparken, bu kapsamda kadrosuna 5 futbolcu dahil etti. Aslan, 2 futbolcuyu bonservisiyle, 3 futbolcuyu ise kiralık olarak aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu transfer döneminde; Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner ile anlaştı. Lang, Asprilla ve Boey kiralık olarak, Nhaga ve Can Armando da bonservisiyle transfer edildi.

9 MİLYON 350 BİN EURO HARCANDI

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemine göre ikinci transfer döneminde daha az para harcardı. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı 5 futbolcu için kulüplerine kiralama ve bonservis olarak toplamda 9 milyon 350 bin Euro ödedi. Aslan'ın bu dönemde en pahalı transferi ise Portekiz ekibi Casa Pia'dan aldığı 18 yaşında futbolcu Renato Nhaga oldu. Cimbom, Nhaga için 6 milyon 500 bin Euro harcadı.

SACHA BOEY GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, 2024 yılının ikinci transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olan eski futbolcusu Sacha Boey'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Boey, 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus karşılığında sarı-kırmızılılardan, Münih'e transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, 2021-2024 yılları arasında oynadığı Galatasaray'da 83 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

TRANSFERLERİN YAŞ ORTALAMASI 21.8

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 21.8 olarak yer aldı. Bu futbolcular içerisinde en genç isimler Renato Nhaga ve Can Armando Güner, en yaşlı da Noa Lang oldu. Yeni transferlerden Lang 26, Boey 25, Asprilla 22, Nhaga 18 ve Can Armando da 18 yaşında.

YUSUF, BERKAN VE KAZIMCAN TAKIMA VEDA ETTİ

Galatasaray, bu transfer döneminde 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir ile yollarını ayırdı. 2022 yılında sarı-kırmızılılara transfer olan Demir, burada 26 maça çıkarken, 2 gol, 2 asistle oynadı.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca 2021 yılında Alanyaspor'dan takıma katılan Berkan Kutlu da karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 157 müsabakada oynadı ve 3 gol kaydetti.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcusu Kazımcan Karataş ise transfer döneminin son gününde İstanbul ekibi RAMS Başakşehir'e kiralık olarak gitti. Karataş, sarı-kırmızılılarla bu sezon 13 resmi mücadelede görev alırken, 2 asist yaptı. Kazımcan Karataş, Eren Elmalı'nın cezalı, Ismail Jakobs'un sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası'na gittiği dönemlerde sol bekte gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti.

Öte yandan sezon başında Samsunspor'a kiralık olarak giden Eyüp Aydın da kırmızı-beyazlılardan ayrıldı ve bu sefer Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu.

Galatasaray'da ikinci transfer ve tescil döneminde gelen ve giden futbolcular şöyle:

Gelenler:

• Noa Lang (Napoli/kiralık): 2 milyon Euro

• Yaser Asprilla (Girona/kiralık): Bedelsiz

• Renato Nhaga (Casa Pia): 6 milyon 500 bin Euro

• Sacha Boey (Bayern Münih/kiralık): 500 bin Euro

• Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach): 350 bin Euro

Gidenler:

• Berkan Kutlu (Konyaspor)

• Yusuf Demir (Rapid Wien)

• Eyüp Aydın (Kasımpaşa/kiralık)

• Kazımcan Karataş (Başakşehir/kiralık)