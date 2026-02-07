4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Kategoriler
Türkiye'de devre arası transfer dönemi sona erdi. Süper Lig'in dev ekipleri; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdi. 4 büyük takım toplam 20 transfere imza atarken futbolseverler yeni transferleri sahada görmek için sabırsızlanıyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın devre arası transfer hamleleri...
GALATASARAY
Renato Nhaga
Noa Lang
Sacha Boey
Can Armando Güner
Yaser Asprilla
FENERBAHÇE
Matteo Guendouzi
Anthony Musaba
Sidiki Cherif
N'Golo Kante
Mert Günok
TRABZONSPOR
Chibuike Nwaiwu
Mathias Lovik
Umut Nayir
BEŞİKTAŞ
Hyeon-gyu Oh
Junior Olaitan
Emmanuel Agbadou
Kristjan Asllani
Yasin Özcan
Amir Murillo
Devis Vasquez