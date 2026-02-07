Menü Kapat
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Şubat 07, 2026 13:22
1
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Türkiye'de devre arası transfer dönemi sona erdi. Süper Lig'in dev ekipleri; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdi. 4 büyük takım toplam 20 transfere imza atarken futbolseverler yeni transferleri sahada görmek için sabırsızlanıyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın devre arası transfer hamleleri...

2
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Türkiye'de devre arası transfer dönemi dün gece sona erdi. 2 Ocak'ta başlayan transfer dönemi 6 Şubat'ta tamamlandı. Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş da bu transfer döneminde kadrolarına önemli takviyeler yaptı. Birbirinden önemli oyuncularla sözleşme imzalayan 4 büyükler, toplam 20 transfer gerçekleştirdi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın devre arasında kadrolarına kattığı yeni isimler...

3
GALATASARAY

GALATASARAY

Renato Nhaga

4
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Noa Lang

5
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Sacha Boey

6
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Can Armando Güner

7
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Yaser Asprilla

8
FENERBAHÇE

FENERBAHÇE

Matteo Guendouzi

9
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Anthony Musaba

10
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Sidiki Cherif

11
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

N'Golo Kante

12
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Mert Günok

13
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

TRABZONSPOR

Chibuike Nwaiwu

14
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Mathias Lovik

15
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Umut Nayir

16
BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

Hyeon-gyu Oh

17
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Junior Olaitan

18
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Emmanuel Agbadou

19
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Kristjan Asllani

20
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Yasin Özcan

21
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Amir Murillo

22
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Devis Vasquez

