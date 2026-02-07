4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler

Türkiye'de devre arası transfer dönemi dün gece sona erdi. 2 Ocak'ta başlayan transfer dönemi 6 Şubat'ta tamamlandı. Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş da bu transfer döneminde kadrolarına önemli takviyeler yaptı. Birbirinden önemli oyuncularla sözleşme imzalayan 4 büyükler, toplam 20 transfer gerçekleştirdi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın devre arasında kadrolarına kattığı yeni isimler...