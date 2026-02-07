Menü Kapat
Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın saat 17.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Mücadele öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transferler Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı
'de 21. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde lider ile , yarın saat 17.00'de Rize'de karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU NETLEŞTİ

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerbugaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamlayarak Rize'ye hareket etti.

Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı

Cimbom'un, Çaykur Rizespor müsabakasının kamp kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, yeni transferler Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i kamp kadrosuna dahil etti. Kadroda sarı kart cezası olan Mario Lemina ile sakatlıkları devam eden Leroy Sane ve Arda Ünyay yer almadı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2020125969726517452

Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo ve Sacha Boey."

