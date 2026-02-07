Kenan Yıldız imzayı attı!

Kategoriler
Kenan Yıldız, Juventus'a 2030 yılına kadar imza attı. Real Madrid ve Chelsea gibi devlerin de takip ettiği Kenan Yıldız, şu an için Juventus'ta kalmaktan yana tavır aldı.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hikâyemiz devam ediyor. Gelecek siyah beyaz. Kenan Yıldız, 2030'a kadar."
https://x.com/juventusfc/status/2020152365404258535?s=20
20 yaşındaki milli futbolcu, Juventus formasıyla bu sezon 31 mücadelede görev yaptı. Bu dönemde 9 kez fileleri sarsan Kenan Yıldız, 7 de asist kaydetti. Ayrıca da Kenan Yıldız; sergilediği performans ile Ağustos, Kasım ve Aralık özelinde, 'takımda ayın oyuncusu' ödülüne layık görülmüştü.