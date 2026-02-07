Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Kenan Yıldız imzayı attı!

Kenan Yıldız ve Juventus arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 20 yaşındaki milli futbolcu, Juventus ile olan sözleşmesini resmen uzattı.

Kenan Yıldız imzayı attı!
Burak Ayaydın
07.02.2026
07.02.2026
, 'a 2030 yılına kadar imza attı. Real Madrid ve Chelsea gibi devlerin de takip ettiği Kenan Yıldız, şu an için Juventus'ta kalmaktan yana tavır aldı.

Kenan Yıldız imzayı attı!

JUVENTUS'TAN KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hikâyemiz devam ediyor. Gelecek siyah beyaz. Kenan Yıldız, 2030'a kadar."

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS PERFORMANSI

20 yaşındaki milli futbolcu, Juventus formasıyla bu sezon 31 mücadelede görev yaptı. Bu dönemde 9 kez fileleri sarsan Kenan Yıldız, 7 de asist kaydetti. Ayrıca da Kenan Yıldız; sergilediği performans ile Ağustos, Kasım ve Aralık özelinde, 'takımda ayın oyuncusu' ödülüne layık görülmüştü.

Kenan Yıldız imzayı attı!

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ'IN SÖZLEŞMESİ NEDEN UZATILDI?
Genç yetenek, performansıyla birlikte Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş ve düşük maaşıyla cazip bir yatırıma dönüşmüştü.
