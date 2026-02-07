Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, tüm hamleler de tamamlanmış oldu. Esasen ise Süper Lig tarihindeki en pahalı kış transferi, yine Galatasaraylı Sacha Boey olarak kaldı.

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!
Burak Ayaydın
07.02.2026
07.02.2026
Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışlarında, zirvede Galatasaraylı Sacha Boey yer alıyor. İlave olarak da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu dönemdeki ayrılıklarıyla güncellenen liste, an itibarıyla rakam bazındaki dengesini koruyor.

SÜPER LİG TARİHİNİN KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDEKİ EN PAHALI SATIŞLARI

1 - Sacha Boey | 30 milyon Euro | Bayern Münih

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

2 - Cenk Tosun | 22.5 milyon Euro | Everton

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

3 - Tammy Abraham | 21 milyon Euro | Aston Villa

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

4 - Badou Ndiaye | 16 milyon Euro | Stoke City

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

5 - Youssef En-Nesyri | 15 milyon Euro | Al Ittihad

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

6 - Mbaye Diagne | 13 milyon Euro | Galatasaray

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

7 - Youssouf Ndayishimiye | 11.5 milyon Euro | Nice

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

8 - Ozan Kabak | 11 milyon Euro | Stuttgart

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

9 - Sebastian Szymanski | 9.5 milyon Euro | Rennes

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

10 - Garry Rodrigues | 9 milyon Euro | Al Ittihad

Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

BU KIŞ DÖNEMİ ÖZELİNDE EN PAHALI SATIŞ HANGİ İSİMDİ?
Tammy Abraham, 21 milyon Euro ile zirveye yerleşmişti.
#Spor
#Spor
