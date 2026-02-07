Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışları!

Kategoriler
Süper Lig tarihinin kış transfer dönemindeki en pahalı satışlarında, zirvede Galatasaraylı Sacha Boey yer alıyor. İlave olarak da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu dönemdeki ayrılıklarıyla güncellenen liste, an itibarıyla rakam bazındaki dengesini koruyor.
1 - Sacha Boey | 30 milyon Euro | Bayern Münih
2 - Cenk Tosun | 22.5 milyon Euro | Everton
3 - Tammy Abraham | 21 milyon Euro | Aston Villa
4 - Badou Ndiaye | 16 milyon Euro | Stoke City
5 - Youssef En-Nesyri | 15 milyon Euro | Al Ittihad
6 - Mbaye Diagne | 13 milyon Euro | Galatasaray
7 - Youssouf Ndayishimiye | 11.5 milyon Euro | Nice
8 - Ozan Kabak | 11 milyon Euro | Stuttgart
9 - Sebastian Szymanski | 9.5 milyon Euro | Rennes
10 - Garry Rodrigues | 9 milyon Euro | Al Ittihad