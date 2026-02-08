Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Başakşehir'den kritik galibiyet: Nuri Şahin, Avrupa yolunda önemli bir adım daha attı!

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Nuri Şahin'in öğrencileri zorlu maçtan zaferle ayrılırken, ayrıca da 33 puana ulaşarak Avrupa potasına yaklaştı.

Başakşehir'den kritik galibiyet: Nuri Şahin, Avrupa yolunda önemli bir adım daha attı!
BeIN Sport
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 18:39
|
08.02.2026
08.02.2026
saat ikonu 18:39

Başakşehir, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Eyüpspor'u 2-1 ile geçti. Kritik müsabakada Davie Selke (14) ve Eldor Shomurodov (52) ile skoru 2-0 yapan misafir takıma; Eyüpspor da Umut Bozok ile (90+3) cevap verdi ama yeterli olmadı.

Başakşehir'den kritik galibiyet: Nuri Şahin, Avrupa yolunda önemli bir adım daha attı!

NURİ ŞAHİN'DEN BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYETİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Öncelikle 60 dakikaya yakın oyunun akması ligimiz açısından çok önemli. Çünkü ligimizde topun oyunda kalma süresi çok düşük. O yüzden bu istatistik beni çok sevindirdi. Ceza sahasına girip şut atmamız çok önemli. Dersimizi çıkardığımızı gördüm bugün. Belki 3. golü de bulabilirdik. Ama oyuncularımın performansından gayet memnunum." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'den kritik galibiyet: Nuri Şahin, Avrupa yolunda önemli bir adım daha attı!

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı.

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 72 Calegari), Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 72 Legowski), Metehan Altunbaş (Dk. 58 Torres), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Dk. 85 Raux-Yao), Pintor (Dk. 57 Ampem), Umut Bozok.

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 85 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 85 Da Costa), Selke (Dk. 74 Bertuğ Yıldırım).

Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 53 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 90+3 Umut Bozok (ikas Eyüpspor).

Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor).

Başakşehir'den kritik galibiyet: Nuri Şahin, Avrupa yolunda önemli bir adım daha attı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR'DEN KİMİ İSTEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, yurt dışında forvet bulamamış ve Bertuğ Yıldırım ile Eldor Shomurodov'a teklif götürmüştü.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
