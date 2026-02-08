Başakşehir'den kritik galibiyet: Nuri Şahin, Avrupa yolunda önemli bir adım daha attı!

Başakşehir, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Eyüpspor'u 2-1 ile geçti. Kritik müsabakada Davie Selke (14) ve Eldor Shomurodov (52) ile skoru 2-0 yapan misafir takıma; Eyüpspor da Umut Bozok ile (90+3) cevap verdi ama yeterli olmadı.

NURİ ŞAHİN'DEN BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYETİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Öncelikle 60 dakikaya yakın oyunun akması ligimiz açısından çok önemli. Çünkü ligimizde topun oyunda kalma süresi çok düşük. O yüzden bu istatistik beni çok sevindirdi. Ceza sahasına girip şut atmamız çok önemli. Dersimizi çıkardığımızı gördüm bugün. Belki 3. golü de bulabilirdik. Ama oyuncularımın performansından gayet memnunum." ifadelerini kullandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı.

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 72 Calegari), Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 72 Legowski), Metehan Altunbaş (Dk. 58 Torres), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Dk. 85 Raux-Yao), Pintor (Dk. 57 Ampem), Umut Bozok.

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 85 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 85 Da Costa), Selke (Dk. 74 Bertuğ Yıldırım).

Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 53 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 90+3 Umut Bozok (ikas Eyüpspor).

Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor).