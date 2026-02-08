Anderson Talisca imzayı attı: Fenerbahçe'de işlem tamam!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Süper Lig devi, anlaşmayı sosyal medyadan duyurdu.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN YENİ SÖZLEŞME KRİTİĞİ

İki yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Anderson Talisca, "Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun Ilıcalı da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım. Taraftarlarımız bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler." dedi.

ERTAN TORUNOĞULLARI'NDAN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının da çok sevdiği oyuncu. Ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim: Rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.