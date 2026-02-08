Manchester City'den Liverpool karşısında muhteşem geri dönüş!

Premier Lig'in 25. haftasında dev bir maç oynandı. Manchester City, 1-0 geriye düşmesine rağmen zoru başardı ve Liverpool deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

MANCHESTER CITY'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Liverpool; Dominik Szoboszlai'nin 74. dakikadaki mükemmel frikik golüyle 1-0 öne geçerken, Manchester City ise Bernardo Silva (84) ve Erling Haaland (90+3-P) ile skor tabelasını değiştirdi! Bu sonuçla birlikte mavi beyazlılar, 50 puana ulaştı ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü.

LIVERPOOL'A BÜYÜK DARBE

Kendi sahasında sansasyonel şekilde kaybeden Liverpool'da, Dominik Szoboszlai 90+13'te kırmızı kart gördü. Son olarak da ev sahibi, mağlubiyetle birlikte 39 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.