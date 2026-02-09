Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da yılın bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Dursun Özbek bizzat devrede

Kış transfer döneminin bitmesiyle Galatasaray, yaz transfer döneminin planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, dünya gündemini sarsacak dev bir operasyona imza atıyor. Galatasaray, Inter’in dünyaca ünlü yıldızı Hakan Çalhanoğlu için düğmeye bastı. Başkan Dursun Özbek’in bizzat yürüttüğü operasyonda, milli futbolcunun çocukluk hayali gerçeğe dönüşmek üzere. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 09:29

Trendyol devi transferde dur durak bilmiyor. Ara dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda tüm gözler şimdiden yaz aylarına çevrildi.

Galatasaray'da yılın bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Dursun Özbek bizzat devrede

HEDEF HAKAN ÇALHANOĞLU!

Son yıllarda Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Noa Lang gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Avrupa’da ses getiren Galatasaray, çıtayı daha da yukarı taşıyor. Orta sahada oyunun liderliğini üstlenecek bir isim arayan teknik direktör , listenin ilk sırasına milli yıldız ’nu yazdı.

Galatasaray'da yılın bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Dursun Özbek bizzat devrede

Ara transferin son günlerinde nabız yoklayan ancak Inter engeline takılan sarı-kırmızılı yönetim, bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. Başkan Dursun Özbek'in en çok beğendiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki maestro için yaz kampına yetiştirme planı yapılıyor.

Galatasaray'da yılın bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Dursun Özbek bizzat devrede

İNTER BIRAKMAK İSTEMİYOR

İtalya'dan gelen haberler ise transferin kolay olmayacağını gösteriyor. Serie A devi Inter, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu’nu kaptırmaya niyetli değil. İtalyan ekibi, milli futbolcuya yeni bir sözleşme teklif ederek onu Milano'da tutmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Galatasaray’ın kararlılığı ve Hakan’ın durumu, İtalyanların planlarını bozabilir.

Galatasaray'da yılın bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Dursun Özbek bizzat devrede

GÖNLÜ GALATASARAY’DA

Bu transferin en kilit noktası ise Hakan Çalhanoğlu’nun çocukluk aşkı. Her fırsatta koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayan tecrübeli yıldızın, kariyerinin zirvesindeyken parçalı formayı giymeye sıcak baktığı biliniyor.

Galatasaray'da yılın bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Dursun Özbek bizzat devrede

TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYOR

Sosyal medyada şimdiden "Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a" etiketleri üst sıralara tırmanırken, sarı-kırmızılı yönetimin sezon biter bitmez İtalya seferine çıkması bekleniyor. Orta sahanın merkezine "yerli ve milli" bir güç katmak isteyen Galatasaray, bu hamleyle hem Avrupa'da hem ligde rakiplerine gözdağı vermeyi hedefliyor.

Galatasaray'da yılın bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Dursun Özbek bizzat devrede
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray MCT Technic'i devirdi!
Galatasaray'da Okan Buruk'tan fikstür sözleri!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#okan buruk
#hakan çalhanoğlu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.