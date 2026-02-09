Galatasaray'da yılın bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Dursun Özbek bizzat devrede

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray transferde dur durak bilmiyor. Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda tüm gözler şimdiden yaz aylarına çevrildi.

HEDEF HAKAN ÇALHANOĞLU!

Son yıllarda Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Noa Lang gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Avrupa’da ses getiren Galatasaray, çıtayı daha da yukarı taşıyor. Orta sahada oyunun liderliğini üstlenecek bir isim arayan teknik direktör Okan Buruk, listenin ilk sırasına milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nu yazdı.

Ara transferin son günlerinde nabız yoklayan ancak Inter engeline takılan sarı-kırmızılı yönetim, bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. Başkan Dursun Özbek'in en çok beğendiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki maestro için yaz kampına yetiştirme planı yapılıyor.

İNTER BIRAKMAK İSTEMİYOR

İtalya'dan gelen haberler ise transferin kolay olmayacağını gösteriyor. Serie A devi Inter, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu’nu kaptırmaya niyetli değil. İtalyan ekibi, milli futbolcuya yeni bir sözleşme teklif ederek onu Milano'da tutmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Galatasaray’ın kararlılığı ve Hakan’ın durumu, İtalyanların planlarını bozabilir.

GÖNLÜ GALATASARAY’DA

Bu transferin en kilit noktası ise Hakan Çalhanoğlu’nun çocukluk aşkı. Her fırsatta koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayan tecrübeli yıldızın, kariyerinin zirvesindeyken parçalı formayı giymeye sıcak baktığı biliniyor.

TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYOR

Sosyal medyada şimdiden "Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a" etiketleri üst sıralara tırmanırken, sarı-kırmızılı yönetimin sezon biter bitmez İtalya seferine çıkması bekleniyor. Orta sahanın merkezine "yerli ve milli" bir güç katmak isteyen Galatasaray, bu hamleyle hem Avrupa'da hem ligde rakiplerine gözdağı vermeyi hedefliyor.