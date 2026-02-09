Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrıldı! Golcü oyuncunun yeni takımı resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen 22 yaşındaki Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve takım içinde de huzursuzluğa neden olduğu iddia edilen Jhon Duran'ın Süper Lig'in devre arasında takımdan ayrılması bekleniyordu. Ligde devre arası transfer sezonunun sona ermesinden kısa süre sonra Kolombiyalı golcüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ZENIT, DURAN'I KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

Rusya'nın Zenit takımı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 12'si ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giyen Jhon Duran, 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.