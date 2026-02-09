Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
 Yasin Aşan

Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrıldı! Golcü oyuncunun yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jhon Duran, sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Rusya ekibi Zenit, Jhon Duran'ın sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrıldı! Golcü oyuncunun yeni takımı resmen açıklandı
IHA
09.02.2026
09.02.2026
Trendyol ekiplerinden , sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen 22 yaşındaki 'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve takım içinde de huzursuzluğa neden olduğu iddia edilen Jhon Duran'ın Süper Lig'in devre arasında takımdan ayrılması bekleniyordu. Ligde devre arası transfer sezonunun sona ermesinden kısa süre sonra Kolombiyalı golcüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrıldı! Golcü oyuncunun yeni takımı resmen açıklandı

ZENIT, DURAN'I KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

Rusya'nın takımı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrıldı! Golcü oyuncunun yeni takımı resmen açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/zenit_spb/status/2020824759106458001

Fenerbahçe'de 12'si ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giyen Jhon Duran, 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#zenit
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Kiralık Transfer
#Spor
