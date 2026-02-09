Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Kenan Yıldız, Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşme uzattı ve İtalya devinin en çok kazanan ismi oldu. Halihazırdaki kritik gelişmeyle birlikte sosyal medyada; Zinedine Zidane ve Eden Hazard gibi özel isimlerin, Kenan Yıldız hakkındaki değerlendirmeleri yeniden ön plana çıkarıldı.

KENAN YILDIZ'IN İMZASININ ARDINDAN ÖZEL İSİMLERİN ÖVGÜLERİ ÇOK KONUŞULDU

Zinedine Zidane: "Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum. İyi bir oyuncu."

Alessandro Del Piero: "Beni Kenan Yıldız ile karşılaştırmalarını seviyorum."

Paul Scholes (Manchester City maçından sonra): "Bu Kenan Yıldız da kim böyle? Çok yetenekli."

Eden Hazard: "Çocuklarım Kenan Yıldız’a bayılıyor. Onu Premier Lig’de görmek istiyorlar ama bana göre o, Real Madrid seviyesinde bir oyuncu."

Luciano Spalletti: "Kenan Yıldız normal bir insan değil. O bir uzaylı!"

Leonardo Bonucci: "Kenan Yıldız'ın mentalitesi ve çalışma etiği inanılmaz, hediye gibi bir yetenek."

Paul Pogba: "Kenan Yıldız'ı ilk antrenmanda gördüğümde dedim ki; vay be bu çocuk A Takımın kalıcı parçası olmalı."

David Luiz: "Kenan Yıldız saf yetenek açısından öne çıkıyor... O bir fenomen."

Juventus Kadın Takımı Kaptanı Cristiana Girelli: "Gerçekten çok alçak gönüllü, saygılı, terbiyeli bir çocuk."

Miralem Pjanic: "Kenan Yıldız gerçekten çok iyi bir oyuncu, geleceği çok parlak."

Zbigniew Boniek (Juventus efsanesi): "Kenan Yıldız'ın topa dokunma şekli Michel Platini'ye benziyor."