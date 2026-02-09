Menü Kapat
Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşme uzatmasının ardından, genç yetenek için söylenen sözler yeniden gündeme geldi. Esasen ise sosyal medya platformlarında, Kenan Yıldız hakkındaki övgü dolu değerlendirmeler tekrar paylaşıldı.

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!
Kenan Yıldız, Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşme uzattı ve İtalya devinin en çok kazanan ismi oldu. Halihazırdaki kritik gelişmeyle birlikte sosyal medyada; Zinedine Zidane ve Eden Hazard gibi özel isimlerin, Kenan Yıldız hakkındaki değerlendirmeleri yeniden ön plana çıkarıldı.

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

KENAN YILDIZ'IN İMZASININ ARDINDAN ÖZEL İSİMLERİN ÖVGÜLERİ ÇOK KONUŞULDU

Zinedine Zidane: "Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum. İyi bir oyuncu."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Alessandro Del Piero: "Beni Kenan Yıldız ile karşılaştırmalarını seviyorum."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Paul Scholes (Manchester City maçından sonra): "Bu Kenan Yıldız da kim böyle? Çok yetenekli."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Eden Hazard: "Çocuklarım Kenan Yıldız’a bayılıyor. Onu Premier Lig’de görmek istiyorlar ama bana göre o, Real Madrid seviyesinde bir oyuncu."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Luciano Spalletti: "Kenan Yıldız normal bir insan değil. O bir uzaylı!"

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Leonardo Bonucci: "Kenan Yıldız'ın mentalitesi ve çalışma etiği inanılmaz, hediye gibi bir yetenek."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Paul Pogba: "Kenan Yıldız'ı ilk antrenmanda gördüğümde dedim ki; vay be bu çocuk A Takımın kalıcı parçası olmalı."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

David Luiz: "Kenan Yıldız saf yetenek açısından öne çıkıyor... O bir fenomen."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Juventus Kadın Takımı Kaptanı Cristiana Girelli: "Gerçekten çok alçak gönüllü, saygılı, terbiyeli bir çocuk."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Miralem Pjanic: "Kenan Yıldız gerçekten çok iyi bir oyuncu, geleceği çok parlak."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

Zbigniew Boniek (Juventus efsanesi): "Kenan Yıldız'ın topa dokunma şekli Michel Platini'ye benziyor."

Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!

JUVENTUS KENAN YILDIZ'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
İtalya devi, genç yeteneği Bayern Münih altyapısından kadrosuna katmıştı.
