Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı sözler: "Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçti. Fenerbahçeli futbolcular, galibiyet sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı sözler:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 22:51

Fenerbahçe'de galibiyet röportajları geldi. Esasen ise Kerem Aktürkoğlu; iki gol attığı gecenin ardından, Mattia Ahmet Minguzzi'yi anarak röportajına başladı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı sözler: "Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum"

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ANLAMLI SÖZLER

"Öncelikle sözlerime Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin. Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Tüm hücum oyuncuları gibi ben de katkı sağlamak istiyorum. Son zamanlarda skor katkısı konusunda sıkıntılar yaşadım. Önemli olan nasıl olursa olsun takıma katkı sağlayabilmek ama hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Fenerbahçe taraftarı sağ olsun bu zamana kadar desteklerini hep hissettirdi. Bu desteğe karşılık, daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. 2 gol attım. Umarım sezon sonunda taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz. Kupa maçında 9 numara oynadım, milli takımda da oynadım. Kaleye ne kadar yakın olursam benim için o kadar iyi. Mevki fark etmiyor. Takıma katkı sağlamak önemli. Önemli olan galibiyet almak. Nerede takıma katkı sağlarsam mutlu olurum."

Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı sözler: "Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum"

İSMAİL YÜKSEK'TEN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir atmosferde oynadık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Sezon başından bu yana şampiyon olmak isteyen bir takım var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan takım olmak istiyoruz. Sezon başından bu yana olanları düşününce, Fenerbahçe yıkılmaz. İnşallah sezon sonunda gülen, taraftarını mutlu eden Fenerbahçe olur. Takımı tekrardan tebrik ediyorum."

Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı sözler: "Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum"

NELSON SEMEDO GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PERFORMANSINI DETAYLANDIRDI

"Tek düşüncemiz bugün oynanan maçtı. Şimdi Trabzonspor mücadelesini düşünebiliriz. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk ve üç tane gol attık. Rakibimize çok da şans vermedik. Onların da iyi bir takım olduğunu söylemek gerekiyor. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar, Trabzonspor'a karşı kazandılar. Kolay bir galibiyetmiş gibi görülebilir ama öyle değil. Biz iyiydik, iyi bir performans ortaya koyduk, herkes iyi bir performans çıkardı. Şimdi Trabzonspor'u düşüneceğiz."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE GALİBİYET GOLLERİ KİMLERDEN GELDİ?
Sarı lacivertliler, Talisca ve Kerem Aktürkoğlu (2) ile sonuca gitmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği zaferinde N'Golo Kante coşkusu!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.