Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı sözler: "Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum"

Fenerbahçe'de galibiyet röportajları geldi. Esasen ise Kerem Aktürkoğlu; iki gol attığı gecenin ardından, Mattia Ahmet Minguzzi'yi anarak röportajına başladı.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ANLAMLI SÖZLER

"Öncelikle sözlerime Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin. Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Tüm hücum oyuncuları gibi ben de katkı sağlamak istiyorum. Son zamanlarda skor katkısı konusunda sıkıntılar yaşadım. Önemli olan nasıl olursa olsun takıma katkı sağlayabilmek ama hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Fenerbahçe taraftarı sağ olsun bu zamana kadar desteklerini hep hissettirdi. Bu desteğe karşılık, daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. 2 gol attım. Umarım sezon sonunda taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz. Kupa maçında 9 numara oynadım, milli takımda da oynadım. Kaleye ne kadar yakın olursam benim için o kadar iyi. Mevki fark etmiyor. Takıma katkı sağlamak önemli. Önemli olan galibiyet almak. Nerede takıma katkı sağlarsam mutlu olurum."

İSMAİL YÜKSEK'TEN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir atmosferde oynadık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Sezon başından bu yana şampiyon olmak isteyen bir takım var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan takım olmak istiyoruz. Sezon başından bu yana olanları düşününce, Fenerbahçe yıkılmaz. İnşallah sezon sonunda gülen, taraftarını mutlu eden Fenerbahçe olur. Takımı tekrardan tebrik ediyorum."

NELSON SEMEDO GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PERFORMANSINI DETAYLANDIRDI

"Tek düşüncemiz bugün oynanan maçtı. Şimdi Trabzonspor mücadelesini düşünebiliriz. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk ve üç tane gol attık. Rakibimize çok da şans vermedik. Onların da iyi bir takım olduğunu söylemek gerekiyor. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar, Trabzonspor'a karşı kazandılar. Kolay bir galibiyetmiş gibi görülebilir ama öyle değil. Biz iyiydik, iyi bir performans ortaya koyduk, herkes iyi bir performans çıkardı. Şimdi Trabzonspor'u düşüneceğiz."