Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği zaferinde N'Golo Kante coşkusu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçti. Süper Lig devinin yeni transferi N'Golo Kante, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve orta sahanın temposunu belirledi.
Fenerbahçe tribünleri, zaferin kesinleşmesinin ardından takımı tribünlere çağırdı. Aynı anda N'Golo Kante'nin besteye eşlik etmesini isteyen taraftarlar, İsmail Yüksek'in de yönlendirmesiyle birlikte Fransız yıldızla coşkulu şekilde tezahürat gerçekleştirdi.
N'Golo Kante'yi ilk 11'de başlatan Domenico Tedesco, deneyimli orta sahayı yaklaşık 60 dakika oyunda tuttu ve sonrasında da İsmail Yüksek değişikliğini gerçekleştirdi.