 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği zaferinde N'Golo Kante coşkusu!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaştı. Mücadeleyi kazanan Fenerbahçe'de, maç sonu N'Golo Kante coşkusu yaşandı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği zaferinde N'Golo Kante coşkusu!
Burak Ayaydın
09.02.2026
22:08
09.02.2026
22:08

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçti. Süper Lig devinin yeni transferi N'Golo Kante, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve orta sahanın temposunu belirledi.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği zaferinde N'Golo Kante coşkusu!

FENERBAHÇE'DE MAÇIN BİTMESİYLE BİRLİKTE N'GOLO KANTE COŞKUSU

Fenerbahçe tribünleri, zaferin kesinleşmesinin ardından takımı tribünlere çağırdı. Aynı anda N'Golo Kante'nin besteye eşlik etmesini isteyen taraftarlar, İsmail Yüksek'in de yönlendirmesiyle birlikte Fransız yıldızla coşkulu şekilde tezahürat gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği zaferinde N'Golo Kante coşkusu!

FENERBAHÇE'DE N'GOLO KANTE 60 DAKİKA OYNADI

N'Golo Kante'yi ilk 11'de başlatan Domenico Tedesco, deneyimli orta sahayı yaklaşık 60 dakika oyunda tuttu ve sonrasında da İsmail Yüksek değişikliğini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği zaferinde N'Golo Kante coşkusu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE N'GOLO KANTE'Yİ HANGİ TAKIMDAN TRANSFER ETMİŞTİ?
Süper Lig devi, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile uzun görüşmeler gerçekleştirmişti.
