Galatasaray'da Lucas Torreira kördüğümü! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu? Yönetimden beklenmedik hamle

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu isteyen ve Avrupa'da başarıyı hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

CİMBOM'DAN TORREİRA HAREKATI

Takımın "atom karıncası" Lucas Torreira’nın sergilediği üstün performansı ödüllendirmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, hem zam hem de yeni sözleşme için resmi adımları attı. 29 yaşındaki futbolcuyu uzun yıllar kadrosunda tutmak isteyen Aslan, oyuncunun menajeriyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

MAAŞINDA DEV İYİLEŞTİRME

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Torreira'nın mevcut ücretinde yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir artış yapmayı planlıyor. Bu kritik dokunuşla birlikte tecrübeli orta sahanın yıllık kazancı, takımın yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile eşitlenecek. Bilindiği üzere Barış Alper, yapılan son güncelleme ile yıllık 5 milyon Euro seviyesine ulaşmıştı.

2028 SONRASI İÇİN YENİ İMZA

Sadece maaş artışıyla yetinmeyen sarı-kırmızılılar, Uruguaylı oyuncunun 2028'de bitecek olan sözleşmesini de revize ederek süresini uzatmayı hedefliyor. Kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre Torreira, Galatasaray’ın gelecekteki kadro yapılanmasının en temel taşı olarak görülüyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla tam 31 resmi maçta sahaya çıkan Torreira, orta sahadaki savunma yükünü sırtlanırken 2 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla da teknik heyetin yüzünü güldürdü.