Galatasaray'da Lucas Torreira kördüğümü! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu? Yönetimden beklenmedik hamle

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen, taraftarının sevgilisi Lucas Torreira hakkında son haftalarda çıkan ayrılık iddiaları gündem olmuştu. Özellikle menajerinin "Lucas evine yakın olmak istiyor, motivasyon kaybı yaşıyor" açıklamaları ve oyuncunun Boca Juniors hayalleri, "Yol ayrımı mı geliyor?" sorusunu akıllara getirmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda ailesine yakın olmak için takımdan ayrılarak kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği konuşulan Uruguaylı futbolcuyla ilgili sıcak bir karar aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu isteyen ve Avrupa'da başarıyı hedefleyen 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira kördüğümü! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu? Yönetimden beklenmedik hamle

CİMBOM'DAN TORREİRA HAREKATI

Takımın "atom karıncası" ’nın sergilediği üstün performansı ödüllendirmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, hem zam hem de yeni için resmi adımları attı. 29 yaşındaki futbolcuyu uzun yıllar kadrosunda tutmak isteyen Aslan, oyuncunun menajeriyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira kördüğümü! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu? Yönetimden beklenmedik hamle

MAAŞINDA DEV İYİLEŞTİRME

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Torreira'nın mevcut ücretinde yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir artış yapmayı planlıyor. Bu kritik dokunuşla birlikte tecrübeli orta sahanın yıllık kazancı, takımın yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile eşitlenecek. Bilindiği üzere Barış Alper, yapılan son güncelleme ile yıllık 5 milyon Euro seviyesine ulaşmıştı.

Galatasaray'da Lucas Torreira kördüğümü! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu? Yönetimden beklenmedik hamle

2028 SONRASI İÇİN YENİ İMZA

Sadece artışıyla yetinmeyen sarı-kırmızılılar, Uruguaylı oyuncunun 2028'de bitecek olan sözleşmesini de revize ederek süresini uzatmayı hedefliyor. Kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre Torreira, Galatasaray’ın gelecekteki kadro yapılanmasının en temel taşı olarak görülüyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira kördüğümü! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu? Yönetimden beklenmedik hamle

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla tam 31 resmi maçta sahaya çıkan Torreira, orta sahadaki savunma yükünü sırtlanırken 2 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla da teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Galatasaray'da Lucas Torreira kördüğümü! Yıldız oyuncu ayrılıyor mu? Yönetimden beklenmedik hamle
