Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? 13 Şubat Cuma günü oynanacak

Galatasaray - Eyüpspor maç biletleri taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında Galatasaray, Eyüpspor ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Eyüpspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Galatasaray - Eyüpspor maç bileti ne kadar olacağı gündem oldu.

Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? 13 Şubat Cuma günü oynanacak
- maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Galatasaray bu sezon 'de 21 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 52 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Eyüpspor ise bu sezon 21 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 18 puan toplayan Eyüpspor ligde 15. sırada yer alıyor. Galatasaray ile Eyüpspor 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Eyüpspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? 13 Şubat Cuma günü oynanacak

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Eyüpspor maç biletlerinin 11 Şubat 2026 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından maç biletleri genel olarak 2-3 gün önceden satışa çıkarılıyor. Bilet satış duyurusunun ise 10 Şubat 2026 Salı günü yapılacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? 13 Şubat Cuma günü oynanacak

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATLARI?

Galatasaray - Eyüpspor maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için bilet fiyatları belli olmadı. Bilet satış duyurusunun yapılmasının ardından karşılaşma biletlerinin fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray'ın en son Süper Lig kapsamında oynadığı Kayserispor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 18.000 TL

Delux: 16.000 TL

Lux: 15.000 TL

Classic: 12.500 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 9.000 TL

Kategori 3: 8.000 TL

Kategori 4: 7.000 TL

Kategori 5: 6.000 TL

Kategori 6: 5.000 TL

Kategori 7: 4.000 TL

Kategori 8: 3.000 TL

Kategori 9: 2.500 TL

Kategori 10: 1.250 TL

Kategori 11: 1.000 TL

Misafir: 1.000 TL

