Tedesco çok istemişti! Fenerbahçe'nin gözdesi Nkunku'dan transfer itirafı

Ocak transfer döneminde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, listenin ilk sırasındaki Christopher Nkunku transferinde beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Kadıköy’deki Gençlerbirliği galibiyetiyle moral depolayan sarı-lacivertliler, Milan’ın yıldızı Nkunku’dan gelen itiraf sonrası adeta şoka uğradı.

FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ KONUŞTU

Transfer dönemi boyunca adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve teknik direktör Tedesco'nun eski öğrencisi olması sebebiyle "geldi geliyor" denilen Nkunku, La Gazzetta Dello Sport'a konuştu.

"MİLAN'DAN AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMEDİM"

Fransız golcü, Milan’daki geleceği hakkında net ifadeler kullanarak transfer kapılarını kapattı: "Ocak ayında Milan'dan ayrılmayı asla düşünmedim. Allegri bana sadece gülümsemeye devam etmemi söyledi ve ne kadar haklı olduğunu şimdi görüyorum. Burada mutluyum."