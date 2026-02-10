Menü Kapat
Gündem
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den 13 kent için sarı kodlu uyarı: Günlerce devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, hafta genelinde tüm Türkiye'de sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Bugün için 13 kente sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul'da dünden bu yana etkili olan fırtınanın da etkisini kaybedeceği bildirildi. Megakent de perşembeden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek. İşte 10 Şubat 2026 güncek hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Şubat Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ta kuvvetleneceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor.

Kuvvetli kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den 13 kent için sarı kodlu uyarı: Günlerce devam edecek

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kente sarı kodlu uyarı yaptı.

Buna göre Adana, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de şiddet sağanak yağış beklenirken; Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman'da kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den 13 kent için sarı kodlu uyarı: Günlerce devam edecek

10 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yüksekleri yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu

SİVAS 2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Bolu çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

#Gündem
