Çalıntı forkliftle kuyumcu soygunu! Hırsızlık anı kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki bir kuyumcunun önüne gelen şahıs, forkliftle dükkanın kepengini kırarak içeri girdi. Yüzünü cerrahi maske ile gizleyen hırsız, kasayı kaldıramayınca ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Alarmın çalması üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Hırsızlık anının kamera görüntülerini izleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Ayrıca hırsızın dükkana daldığı forkliftin de çalıntı olduğu üzerinde duruluyor.