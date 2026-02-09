Menü Kapat
Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş 2026 yılının tek şampiyonunu ilan etti

Şubat 09, 2026 10:45
1
islam memiş Altın fiyatları

Altın fiyatları dalgalanıyor, gümüş ve Bitcoin yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Peki bu hareketlilik ne kadar sürecek? 2026 yılının şampiyonu kim olacak? Katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara dair kritik açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, altın, gümüş, Bitcoin yatırımcılarını uyardı.
 

2
altın bitcoin düşüş

Memiş, "Bir balon vardı. O balonu patlattılar. Şimdi de o düşüş trendi devam ediyor. Altın 4400 dolara kadar, gümüş 71 dolara kadar. Hem borsada hem küresel borsalarda hem Bitcoin’de ciddi anlamda bir toplama süreci başladı. Onlar alacaklar. Şimdi tekrar ikinci dalga yükseliş, yani tarihi zirvelere götürecekler. Oradan da altın vuruş yapacaklar" dedi.
 

3
altın gümüş sert düşüş

SERT DÜŞÜŞLER OLACAK

2025 yılının Kasım ayında söylediklerinin hala geçerliliğini koruduğunu ifade eden Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı. Bütün enstrümanlarda sert düşüşler, sert yükselişler yaşanmaya devam edecek. Teknik ve mantık aramaya gerek yok. Mantık şu: Ucuza aldım, pahalıya sattım. Taktik bu" diyerek yatırımcıların kendisini koruması gerektiğini vurguladı.
 

4
borsa altın

Bu yılın kaybetme yılı olduğunu söyleyen Memiş, "O yüzden düşük bir şey bulduğun zaman alacaksın, pahalı bir şey bulduğun zaman satacaksın" dedi.
 

5
ekonomik veri islam memiş

Memiş, "Köpürttüler, köpürttüler, patlattılar. Aşağıdan yine kendileri alıyor. Kendileri balonu şişiriyor, kendileri yerine koyuyor. Buna teminat tamamlama diyorlar, ekonomik veriler diyorlar. Ama ortada bu kadar köpürtülen bir piyasa olmadı" dedi.
 

6
Amerika–İran gerilimi

Amerika–İran geriliminin çok denklemli bir süreç olduğunu hatırlatan Memiş, "Masaya oturdular diye her şey bitti demek yanlış. Anlaşma çıksa da, savaş çıksa da gerçek olmaz. Ne gerçek bir savaş ne de gerçek bir anlaşma olur; sürüncemede gider" dedi.

7
Hürmüz Boğazı riski

"İsrail ne istiyor, Amerika ne istiyor, İran ne istiyor buna bakmak lazım. Hürmüz Boğazı riski var. Kapanırsa dünya ticareti ciddi şekilde durur. Amerika İran’da savaşı zaten dolarla başlattı. Dolarizasyon, bankaların kapanması, halkın sokağa dökülmesi, enflasyonun patlaması…" diyerek dolar silahının zaten kullanılmaya başladığını ifade etti.

 

8
altın dolar

BARIŞ GELİRSE BU RAKAMLARA HAZIRLANIN

Memiş, "Barış haberi gelirse altını tekrar 4400 dolara, gümüşü 70 dolara çekerler. Savaş riski artarsa altını 5200 dolara taşırlar, sonra köpürtürler, sonra anlaşma hikâyesiyle altın vuruşu yaparlar. Tamamen bir hikâye, tamamen manipülasyon" dedi.
 

9
islam memiş

Yatırımcı sepet yapması gerekliliğini vurgulayan Memiş, "Tüm parayla tek bir enstrümana girmek batış demektir. Altın, gümüş, borsa, Bitcoin… Hepsinden azar azar. Risk dağıtılmalı. Yıl sonu hedefi konmalı. Vedalaşma zamanı geldiğinde de vedalaşılmalı" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

10
BITCOIN TARAFINDA BÜYÜK FIRSAT

BITCOIN TARAFINDA BÜYÜK FIRSAT

Bitcoin tarafında hâlâ büyük bir fırsat olduğunu belirten Memiş, "Bana göre en ucuz enstrüman Bitcoin. Altcoinler çöp. Bitcoin 60–65 bin dolar bandında benim için ucuz. Alırım, beklerim. Yılın ikinci yarısında Bitcoin tarafında yine roketler, coşku göreceğiz" diyerek yatırımcısını heyecanlandıran yorumda bulundu. 
 

11
enflasyon faiz

Memiş Türkiye tarafında enflasyon rakamlarının Merkez Bankası faiz kararlarını etkilediğini enflasyon düştükçe faiz düşüşlerinin devam edeceğini söyleyen Memiş, faizden çok enflasyonu takip ettiğini dile getirdi.
 

12
gümüş yatırımcısı

Gümüşü yüksekten alanların beklemek zorunda olduğunu açıklayan Memiş, "Satayım tekrar alayım paniği ikinci darbeyi vurur. Sabır şart. Gümüş ağır bir emtiadır, taşımak zordur. Zarar çıkar ama zaman ister. 2026 yılının şampiyonu gümüş olmayacak, altın olacak" diyerek şampiyonu ilan etti.
 

13
ALTIN VURUŞA HAZIRLANIN

ALTIN VURUŞA HAZIRLANIN

Bu düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, "İkinci dalga yükselişe hazırlanıyorum ama altın vuruş henüz yapılmadı. Altın vuruş geldiğinde altın ve gümüşle vedalaşacağız, gerçek varlıklara geçeceğiz" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

14
YILIN İKİNCİ YARISINDA ŞAMPİYON DEĞİŞECEK

YILIN İKİNCİ YARISINDA ŞAMPİYON DEĞİŞECEK

Yılın en çok kazandıracak yatırım araçları hakkında da bilgi veren Memiş, "Yılın ilk yarısında yükseliş, ikinci yarısında düşüş. İkinci yarının şampiyonları borsa ve Bitcoin olacak. Diğerlerini zaman gösterecek" diyerek sözlerini noktaladı.

