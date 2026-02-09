Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş 2026 yılının tek şampiyonunu ilan etti

Memiş, "Bir balon vardı. O balonu patlattılar. Şimdi de o düşüş trendi devam ediyor. Altın 4400 dolara kadar, gümüş 71 dolara kadar. Hem borsada hem küresel borsalarda hem Bitcoin’de ciddi anlamda bir toplama süreci başladı. Onlar alacaklar. Şimdi tekrar ikinci dalga yükseliş, yani tarihi zirvelere götürecekler. Oradan da altın vuruş yapacaklar" dedi.

