Fenerbahçe Gençlerbirliği maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de defansın yıldız ismi kadroda yok

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe bugün Kadıköy'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak olan kritik mücadelede sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu forma giyemeyecek. Gençlerbirliği'nde ise 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Fenerbahçe'de Archie Bronw ve Levent Mercan'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Edson Alvarez ve Skriniar ise cezalı oldukları için kritik mücadelede forma giyemeyecekler. Edson Alveraz, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Meksikalı futbolcu Başakşehir, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında da sarı kart görmüştü. Skriniar ise Kocaelispor maçında yaptığı tribüne yaptığı hareket nedeniyle ceza almıştı. Gençlerbirliği'nde ise Kyabou, Etebo ve Abdullah Şahindere'nin sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11

Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesinde Skriniar'ın cezalı olmasından dolayı Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kante'nin yedeklerden oyuna dahil olması beklenirken, İsmail Yüksek ve Guendouizi ikilisinin orta sahada forma giyeceği tahmin ediliyor. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Guendouizi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğuzcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği tarihleri boyunca toplam 109 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 57'sinde Fenerbahçe, 19'unda ise Gençlerbirliği mücadeleden galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 33 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 204 kere fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği ise 124 gol attı.