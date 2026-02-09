Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Hakan Fidan Suriye'den sonra terörü bitirmek için yeni hedefi açıkladı: Sincar orada kalamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'nin Suriye'de ordu karşısında etkisiz kalmasının ardından yeni hedefi açıkladı. Irak'a işaret eden Fidan "Sincar orada kalamaz" dedi.

Hakan Fidan Suriye'den sonra terörü bitirmek için yeni hedefi açıkladı: Sincar orada kalamaz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 22:50

Dışişleri Bakanı , CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında Türkiye dış politikasını, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

İran ile ABD arasında Umman'da başlayan nükleer müzakerelere ilişkin konuşan Bakan Fidan, bugün İranlı mevkidaşı Arakçi ile konuştuğunu hatırlatarak Ankara'nın her zaman barış ve diplomasi taraftarı olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan "Suriye'de gelinen aşama önemli. Bu işin bir de Irak ayağı var. Irak hükümeti bu konuda bir karar almak zorunda. Sincar orada kalamaz" sözlerine yer verdi.

"BÖLGE BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ"

ABD-İran hattında başlayacak bir savaşın çok ağır sonuçlar doğuracağını ifade eden Bakan Fidan "Çıkacak yeni bir savaşı, bölgenin kaldıracak hali yok" dedi.

SAVAŞ İHTİMALİ YÜKSEK Mİ?

Umman'daki müzakerelerin olumlu sonuçlanması için Ankara'nın yoğun bir diplomasi yürüttüğünün altını çizen Bakan Fidan "Şu an ani bir savaş tehdidi yok. ABD-İran geriliminin müzakere ile çözülme ihtimali var" şeklinde konuştu.

İRAN NEDEN 'İSTANBUL' YERİNE 'UMMAN' DEDİ?

İran neden İstanbul yerine Umman'ı tercih etti sorusunu cevaplayan Bakan Fidan "İran'ın kendi içerisinde bir karar alma mekanizması var. Liderlerinden daha önce Umman'da var olan müzakere sisteminin devam etmesi yönünde karar çıktı. Bu mekanizmada daha önce kurala bağlanmış bir kaç husus vardı müzakerelerle ilgili. Hem yer hem modalite hem de taraflar açısından. Bizim teklifimiz daha farklıydı; 'İranlı yetkililerle ABD'lilerle yüz yüze görüşün, yan odalarda bir arabulucu ile konuşmayın' dedik. Biz Umman'daki görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

"SİNCAR VE GARA'DA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

Suriye'de terör örgütü YPG'nin tasfiyesi için sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirten Bakan Fidan, Suriye'den sonra terör örgütünün tamamen yok edilmesi için Irak'ta da harekete geçileceğini işaret etti.

"PKK, Sincar, Mahmur ve Kandil'de var. Kandil mağaralar topluluğudur." cümlesini kullanan Fidan "Sincar ve Gara ötesi, unsurların daha da yoğunlaştığı alanlardır. Buralarda çok uzak olmayan zamanda birtakım değişiklikler olacağını düşünüyorum." dedi.

Fidan, konuşması içinde "Suriye'de gelinen aşama önemli. Bu işin bir de Irak ayağı var. Irak hükümeti bu konuda bir karar almak zorunda. Sincar orada kalamaz." ifdelerini de kullandı.

"YPG/PKK eşittir Kürtler algısını oluşturmak istiyorlar." diyen Fidan "Bu algının savunucuları asıl problem. Biz ne zaman YPG’yi eleştirsek, işgal ettikleri bölgelerden bahsetsek 'Kürtlere karşı' deniliyor." şeklinde konuştu.

