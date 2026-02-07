Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Suriye'den DEAŞ göçü! 2 bin 250 DEAŞ mensubu terörist Irak'a transfer edildi

Irak güvenlik güçleri, Suriye'den kara ve hava yoluyla 2 bin 250 adet DEAŞ mensubunu teslim aldı. Uluslararası koalisyonla koordineli gerçekleşen operasyonda şüpheliler yüksek güvenlikli merkezlerde sorgulanıyor.

Suriye'den DEAŞ göçü! 2 bin 250 DEAŞ mensubu terörist Irak'a transfer edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
17:41
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
17:45

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, Irak resmi haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada, Suriye tarafından kara ve hava yoluyla toplam 2 bin 250 DEAŞ mensubunun Irak’a teslim edildiğini duyurdu.

Maan, teslimat sürecinin uluslararası koalisyonla koordinasyon içinde ve Irak güvenlik güçlerinin yoğun çalışmalarıyla yürütüldüğünü belirterek, söz konusu kişilerin yüksek güvenlikli resmi merkezlerde tutulduğunu kaydetti.

Irak hükümeti ve güvenlik kurumlarının bu sayıya hazırlıklı olduğunu vurgulayan Maan, sürecin yalnızca Irak’ın güvenliği açısından değil, küresel güvenlik bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

IRAK MAHKEMELERİNDE YARGILANACAKLAR

Maan, uzman ekiplerin teslim alınan DEAŞ mensuplarıyla ilgili ilk soruşturma ve risk düzeyine göre sınıflandırma işlemlerine başladığını, ifadelerin ise doğrudan yargı gözetiminde alındığını aktardı.

Irak’ın temel ilkesinin, Iraklılara karşı suç işleyen ve DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen herkesin Irak mahkemelerinde yargılanması olduğunu belirten Maan, Dışişleri Bakanlığının da yabancı uyruklu tutuklular konusunda ilgili ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Maan, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarının kendi ülkelerine teslim edilmesi sürecinin başlatılacağını, güvenlik güçlerinin ise dosya üzerindeki çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Suriye'de tutuklu bulunan yaklaşık 7 bin DEAŞ mensubunun Irak'a transferine geçen ay başlanmıştı.

#Dünya
