 Nalan Güler Güven

Irak'ta DEAŞ operasyonu! Köşeye sıkışan teröristler kendilerini patlattı

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanmak üzere olan 3 terörist üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Olayda bir üst düzey güvenlik görevlisi yaralandı.

Irak'ta DEAŞ operasyonu! Köşeye sıkışan teröristler kendilerini patlattı
’ın batısındaki Anbar vilayetinde güvenlik güçleri tarafından yakalanmak üzere olan terör örgütü üyesi militanların üzerlerindeki patlayıcı düzeneği infilak ettirmeleri sonucunda bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Irak'ta DEAŞ operasyonu! Köşeye sıkışan teröristler kendilerini patlattı

TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ İNFİLAK ETTİRDİ

Irak’ta Ulusal Güvenlik Servisi’ne bağlı güçler ülkenin batısındaki Anbar vilayetinin el-Kaim bölgesinde güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı yürütülen operasyon sırasında köşeye sıkıştırılan 3 terörist, yakalanmak üzereyken üzerlerindeki patlayıcı düzeneği infilak ettirdi. Güvenlik kaynakları, patlama sonucunda bir üst düzey güvenlik yetkisinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen takviye ekipler olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Yetkililer, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının ve arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

