DAEŞ'li teröristin cenazesini kimse almıyor! Amcasının anlattıkları kan dondurdu: '3 gün önce...'

Yalova'da üç polisin şehit edildiği saldırıda ölü ele geçirilen DAEŞ'li terörist Zafer Umutlu'nun akrabaları cenazeyi almayacaklarını açıkladı. Umutlu'nun amcası Metin Umutlu, "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı.

DAEŞ'li teröristin cenazesini kimse almıyor! Amcasının anlattıkları kan dondurdu: '3 gün önce...'
KAYNAK:
Yeni Safak
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 12:09

Yalova'da 3 polisimizin şehit edildiği saldırıda DAEŞ'li terörist Zafer Umutlu ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşında eylem planlayan terörist Zafer Umutlu'nun akrabaları cenazeyi almayacaklarını açıkladı. Umutlu'nun amcası Metin Umutlu, "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam." diye konuştu.

DAEŞ'li teröristin cenazesini kimse almıyor! Amcasının anlattıkları kan dondurdu: '3 gün önce...'

AKRABALARI ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

YeniŞafak'ta yer alan habere göre; Amca Umutlu, yeğeninin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendikleri için polise üç gün önce şikayette bulunduklarını da söyledi.

DAEŞ'li teröristin cenazesini kimse almıyor! Amcasının anlattıkları kan dondurdu: '3 gün önce...'

"CİHAT EMRİ GELİRSE İLK SİZİ VURACAĞIM"

Zafer Umutlu isimli teröristin altı yıl önce Yalova'ya yerleştiğini anlatan amca Metin Uğurlu, "Önce sakalını uzatıp bıyıklarını kazıttı. İmana karşı, Kur’an’a karşı farklı söylemler geliştirdi." ifadelerini kullandı.

Öldürülen teröristin kardeşinin, örgütteki diğer teröristlere "Kardeşimi yoldan çıkarttınız." diyerek tepki gösterdiğini de anlatan amca, bu yüzden yeğeninin kendilerini "Siz kafirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım." diye tehdit ettiğini anlattı.

İLGİLİ HABERLER
Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu olay sonrası DEAŞ baskını: 26 tutuklama
25 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 125 kişi yakalandı
