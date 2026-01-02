DAEŞ'li teröristin cenazesini kimse almıyor! Amcasının anlattıkları kan dondurdu: '3 gün önce...'

Yalova'da 3 polisimizin şehit edildiği saldırıda DAEŞ'li terörist Zafer Umutlu ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşında eylem planlayan terörist Zafer Umutlu'nun akrabaları cenazeyi almayacaklarını açıkladı. Umutlu'nun amcası Metin Umutlu, "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam." diye konuştu.

AKRABALARI ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

YeniŞafak'ta yer alan habere göre; Amca Umutlu, yeğeninin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendikleri için polise üç gün önce şikayette bulunduklarını da söyledi.

"CİHAT EMRİ GELİRSE İLK SİZİ VURACAĞIM"

Zafer Umutlu isimli teröristin altı yıl önce Yalova'ya yerleştiğini anlatan amca Metin Uğurlu, "Önce sakalını uzatıp bıyıklarını kazıttı. İmana karşı, Kur’an’a karşı farklı söylemler geliştirdi." ifadelerini kullandı.

Öldürülen teröristin kardeşinin, örgütteki diğer teröristlere "Kardeşimi yoldan çıkarttınız." diyerek tepki gösterdiğini de anlatan amca, bu yüzden yeğeninin kendilerini "Siz kafirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım." diye tehdit ettiğini anlattı.