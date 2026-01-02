Menü Kapat
TGRT Haber
Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu olay sonrası DEAŞ baskını: 26 tutuklama

Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu olay sonrası Türk güvenlik güçleri DEAŞ'a baskın düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

02.01.2026
02.01.2026
Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu olay sonrası DEAŞ teröristlerine operasyon düzenlendi. 29 Aralık 2025'te gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı.

Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu olay sonrası DEAŞ baskını: 26 tutuklama

16'SI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında Yalova il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş ve 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklanırken 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ'IN SOSYAL MEDYA YAPILANMASINA DARBE

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ terör örgütü üyelerini sosyal medya hesapları üzerinden öven ve provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. MİT Başkanlığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu olay sonrası DEAŞ baskını: 26 tutuklama

Muğla'da da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Jandarma Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonda, hedefteki 18 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu olay sonrası DEAŞ baskını: 26 tutuklama

EL KAİDE ÜYELERİ TESPİT EDİLDİ

Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklanırken, Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

#Gündem
