Gündem
25 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 125 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

31.12.2025
Yalova'da geçtiğimiz günlerde yaşanan hain saldırının ardından DEAŞ'a yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yerlikaya 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

"DEVLETİMİZİN KUDRETİNİ VE MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ GÖRECEKLER"

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!

