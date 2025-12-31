Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Hava Durumu
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlamıştı! Verdiği karar aileyi karıştırdı: Hastaneye yatırıldı

Adana'da 30 yıllık tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği evlerini, arabalarını ve milyonluk birikimini TSK'ya bağışladı. Babası ile sorunlar yaşayan Vurunbiği bağış sonrası şaşkına döndü. Öğretmen, babasının açtığı vasi davasında"psikoz" teşhisi konulunca polis eşliğinde hastaneye yatırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 11:33

Mersin'in Silifke ilçesinde ve Adana'da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık 2 milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hukuki ve psikiyatrik bir sürece girdi. Babasının evi kendi üzerine geçirme isteği sonrası Vurunbiği, tüm mal varlığını TSK'ya bağışladı. Durumdan haberdar olan baba hemen mahkemeye koşarak vasilik davası açtı.

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlamıştı! Verdiği karar aileyi karıştırdı: Hastaneye yatırıldı

AYNI HASTANEDEN 'SAĞLIKLI' RAPORU VERİLMİŞ

Mal varlığını TSK'ya bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir" ibareli rapor alan öğretmen Vurunbiği'ye, aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen bu kez aynı hastanede "psikoz" tanısı konuldu. Ayrıca öğretmenin mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmasına ve gözlemlenmesine karar verildi. Bunun üzerine öğretmen bir süre hastaneye gitmese de bugün polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Öğretmen TSK'ya mal varlığını bağışladığı için babasının vasi davası nedeniyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlamıştı! Verdiği karar aileyi karıştırdı: Hastaneye yatırıldı

"MUAYENEMİ OLUP ALNIMIN AKIYLA ÇIKACAĞIM"

Yeni yılı hastanede geçirecek olan Vurunbiği, hastaneye yatmadan önce yaptığı açıklamada, "Mal varlığımı Türk Silahlı Kuvvetlerine vasiyet ettiğim için, babamın açtığı vasilik davası nedeniyle buradayım. Mahkeme kararıyla buraya gönderilmiş bulunuyorum. Gelmek istemeseydim polis zoruyla getirilecektim. Alnım ak, başım dik, mahkeme kararı neyse onu uygulamaya geldim. Haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldım" dedi. Vurunbiği şöyle devam etti:

"Gerçekten çok üzücü bir durum. Bir öğretmen olarak, olmayan bir rahatsızlıkla burada bulunuyorum. Bu karar en yakınımdan gelince insan daha da üzülüyor. Ancak böyle olmadığını tüm Türkiye ve ben biliyorum. Muayenemi olup alnımın akıyla çıkacağımı düşünüyorum. Şu anda kapıda polis bekliyor. Onların eşliğinde içeri gireceğim" diye konuştu.

#Yaşam
