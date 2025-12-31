İstanbul'da kar yağışı sonrası barajlarda son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı başladı. İstanbulluların beklediği kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'da özellik yüksek kesimlerde aniden bastıran kar yağışı birçok noktayı beyaza bürüdü.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Kar yağışı ve yağmurun ardından aylardır alarm veren İstanbul barajlarında son durum ne oldu? İSKİ İstanbul barajlarındaki son verileri sitesinde yayımladı. İşte İstanbul baraj doluluk oranları...

KAR YAĞIŞI SONRASI YÜKSELİŞE GEÇTİ

İSKİ'nin verilerine göre; 1 haftadır 17,6 ile 17,9 arasında dolaşan doluluk oranı kar yağışının ardından yüzde 18,54 seviyelerine yükseldi.

GEÇEN YILA GÖRE FARK OLDUKÇA FAZLA

Öte yandan geçtiğimiz ayların verilerine bakıldığında korkutan bir tablo ortaya çıktı. 2024'ün aralık ayında yüzde 40,23 olarak görünen baraj doluluk oranı bu yılın aynı ayında 18,54 olarak kayda geçti.