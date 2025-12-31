Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da kar yağışı sonrası barajlarda son durum

İstanbul'u yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası uzun süredir alarm veren barajlardaki doluluk oranı oldukça merak ediliyor. İSKİ kar yağışı sonrası yeni verileri paylaştı. İşte İstanbul baraj doluluk oranları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da kar yağışı sonrası barajlarda son durum
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 11:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı başladı. İstanbulluların beklediği kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'da özellik yüksek kesimlerde aniden bastıran kar yağışı birçok noktayı beyaza bürüdü.

İstanbul'da kar yağışı sonrası barajlarda son durum

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Kar yağışı ve yağmurun ardından aylardır alarm veren İstanbul barajlarında son durum ne oldu? İSKİ İstanbul barajlarındaki son verileri sitesinde yayımladı. İşte İstanbul baraj doluluk oranları...

İstanbul'da kar yağışı sonrası barajlarda son durum

KAR YAĞIŞI SONRASI YÜKSELİŞE GEÇTİ

İSKİ'nin verilerine göre; 1 haftadır 17,6 ile 17,9 arasında dolaşan doluluk oranı kar yağışının ardından yüzde 18,54 seviyelerine yükseldi.

İstanbul'da kar yağışı sonrası barajlarda son durum

GEÇEN YILA GÖRE FARK OLDUKÇA FAZLA

Öte yandan geçtiğimiz ayların verilerine bakıldığında korkutan bir tablo ortaya çıktı. 2024'ün aralık ayında yüzde 40,23 olarak görünen baraj doluluk oranı bu yılın aynı ayında 18,54 olarak kayda geçti.

İstanbul'da kar yağışı sonrası barajlarda son durum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Kar yağışı ve dondurucu hava günlerce sürecek: İzlanda'dan geliyor
Meteoroloji illeri tek tek duyurdu! 45 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Sıcaklıklar eski 22 dereceye kadar düşecek
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.