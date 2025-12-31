Meteoroloji illeri tek tek duyurdu! 45 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Sıcaklıklar eski 22 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Aralık Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildirildi. Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde ise yağışlar kuvvetlenecek. Sıcaklıkların ise 10 derece birden düşeceği bildirildi.

45 İL İÇİN SARI KODLU UYARDI

Meteoroloji'nin kar ve fırtına uyarısı yaptığı iller şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Bingöl,Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan Kilis, Osmaniye, Düzce.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI GELDİ

Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu açıklandı.

SICAKLIKLAR EKSİ 22'YE KADAR DÜŞECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 gülük hava tahmin raporunu da yayımladı. Buna göre Türkiye 2 Ocak itibarıyla adeta donacak. Kar yağışının yanında birçok kentte sıcaklıklar eski 22'ye kadar düşecek.

31 ARALIK 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin iç kesimlerinin (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman, Kayseri, Niğde ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu, saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MARDİN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.