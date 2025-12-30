Menü Kapat
Menu İkon
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun büyük bir bölümünde etkisini arttıran kar yağışı bugün de etkisini arttıracak. İç ve yükseklerde kar yağışı birçok ili esir alacak. Sıcaklıklar ise tüm bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Öte yandan yapılan uyarılarda kar yağışının 4 gün boyunca devam edeceği bildirildi. İşte 30 Aralık 2025 Salı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise tüm yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

4 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI VAR

Öte yandan yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda alınan verilere göre, yarın birçok ilde kuvvetli kar yağışı başlayacak. Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Marmara kıyıları hariç neredeyse her yerde kar yağışı etkisini arttıracak. 1 Ocak'ta ise yağışlar doğu ve iç bölgelerde yoğunlaşacak. Cuma günü ise Şırnak, Hakkari, Siirt, Van ve Artvin'de kar yağışı görülecek. Cumartesi günü ise yurdun tamamında güneş açacak.

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

30 ARALIK 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, Güney Ege kıyılarının gök gürültülü sağanak zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu , öğleden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu , sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Antalya'nın doğusunda ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor..

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güneyeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Ort Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C
Çok bulutlu

KARS °C, -8°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu

VAN °C, -4°C
Çok bulutlu

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji illeri açıkladı! Birçok kente kar yağışı geliyor: 4 gün boyunca devam edecek

