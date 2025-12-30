Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş! Gerileme sürecek mi? İşte 30 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 30 Aralık Salı gününde de devam ediyor. Rekorlara doymayan altın yeni haftayı sert düşüşle açtı. Altındaki sert frenin ardından vatandaşlar da düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Dün 6.200 seviyelerinden 6 bine çakılan altın bugün toparlanma eğiliminde. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Aralık Salı 2025 altın fiyatları...