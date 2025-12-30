Menü Kapat
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Harç ve vergi artışına indirim masada! Son 2 gün: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara zam geliyor. Söz konusu kalemlere gelecek zamda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Ancak zammın yürürlüğe girmesine son 2 gün kala gözler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harç ve vergi artışı konusunda indirim yetkisini kullanması bekleniyor.

2026 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın bugün (Salı) ya da yarın (Çarşamba) Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı’nın trafik cezaları hariç bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

Harç ve vergi artışına indirim masada! Son 2 gün: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

SON 2 GÜN!

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanması için de son 2 güne girildi.

HARÇ VE VERGİ ARTIŞINDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre; yüzde 25,49 artması gereken MTV, pasaport, noter ve tapu harçlarının yanı sıra bazı vergi cezalarındaki artış oranının yüzde 20’nin altında tutulması bekleniyor.

Harç ve vergi artışına indirim masada! Son 2 gün: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

BAKAN ŞİMŞEK'TEN VERGİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde “Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız. Kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken, vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız” demişti.

Harç ve vergi artışına indirim masada! Son 2 gün: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

2023 ÖRNEĞİ AKILLARDA

Cumhurbaşkanı, indirim yetkisini daha önceki yıllarda birkaç kez kullanmıştı. En son 2023 yılı için MTV’deki artış oranı yüzde 122,93 olarak belirlenmiş ancak Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanarak artış oranını yüzde 61,5’e çekmişti.

Erdoğan, 2024 ve 2025 yıllarında ise bu yetkiyi kullanmamış, MTV için belirlenen Yeniden Değerleme Oranı artışa gidilmişti.

#Ekonomi
