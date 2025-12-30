AKOM'dan İstanbul için yılbaşı uyarısı! Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek, yağış etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yılbaşı gecesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul yılbaşına dondurucu hava ve sağanak yağışla girecek. Buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı yapılan uyarıda, sıcaklıkların ciddi anlamda düşeceği bildirildi.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK

Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor.

Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.

BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT

AKOM, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması uyarısında bulundu. Özellikle, yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli davranmaları istendi.