1 Ocak Perşembe yılbaşında köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

1 Ocak Perşembe günü resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bilindiği gibi dini bayram tatillerinde köprü ve otoyollar bedava oluyor.

Bu bağlamda yılbaşında otoyol ve köprü geçişlerinin ücretli olup olmadığı da gündeme geldi.

1 OCAK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayram’larında otoyollar ve köprüler ücretsiz oluyor.

Bu sebeple de yılbaşında otoyolların ücretsiz olup olmadığı da merak konusu oldu.

Ancak yılbaşında köprü ve otoyolların ücretsiz olduğuna dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Buna göre köprü ve paralı yolları kullanacak kişilerin ücret ödemesi gerekiyor.