Altında sert düşüş sonrası yükseliş! Gram altın toparlandı: İşte 31 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın piyasaları güne hareketli başladı. Haftalardır bir düşüp bir çıkan altın fiyatları yeni haftayı da bu seyirde açtı. Rekorda rekora koşan altın fiyatları yeni haftayı sert bir frenle açsa da 31 Aralık Çarşamba gününde yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Aralık Çarşamba 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.013,31₺
Gram Altın Satış: 6.014,21₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.890,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.146,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.761,00₺
Yarım Altın Satış: 20.286,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış:39.800,28₺
Tam Altın Satış: 40.593,59₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.618,69₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.688,45₺