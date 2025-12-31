Altında sert düşüş sonrası yükseliş! Gram altın toparlandı: İşte 31 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasaları güne hareketli başladı. Haftalardır bir düşüp bir çıkan altın fiyatları yeni haftayı da bu seyirde açtı. Rekorda rekora koşan altın fiyatları yeni haftayı sert bir frenle açsa da 31 Aralık Çarşamba gününde yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Aralık Çarşamba 2025 altın fiyatları...