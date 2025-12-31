Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Kar yağışı ve dondurucu hava günlerce sürecek: İzlanda'dan geliyor

Yeni yıla saatler kala AKOM yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasının kent genelinde sıcaklıkları ciddi anlamda düşüreceği bildirildi. Megakentte cumartesi gününe kadar sıcaklıklar sıfır dereceye kadar düşecek, kar yağışları etkisini gösterecek. İşte detaylar...

Özge Sönmez
31.12.2025
31.12.2025
Yılbaşına saatler kala Meteoroloji, valilikler ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Yurt genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, hava sıcaklıkları da ciddi anlamda düşüşe geçti. AKOM yaptığı açıklamada İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Kuzeyden soğuk havası megakenti adeta donduracak.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Kar yağışı ve dondurucu hava günlerce sürecek: İzlanda'dan geliyor

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öte yandan yapılan açıklamada, cumartesi gününe dikkat çekildi. Sıcaklıkların düşüşe geçeceği bildirilirken, termometrelerin sıfırı göstereceği belirtildi. Hfta sonuna kadar kar yağışının aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Kar yağışı ve dondurucu hava günlerce sürecek: İzlanda'dan geliyor

KAR YAĞIŞI VE BUZ GİBİ HAVA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altında bulunuyor. Kuzeyden soğuk havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle sıcaklıkların hafta sonuna (Cumartesi) kadar 5°C’nin altında, yer yer 0°C civarında dondurucu seviyelere gerileyeceği, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Kar yağışı ve dondurucu hava günlerce sürecek: İzlanda'dan geliyor
#Gündem
