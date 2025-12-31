En çok kazanan futbolcular belli oldu! 2025 yılında servetlerini katladılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbol dünyasında yılın en çok kazanan isimleri belli oldu. Sene başından bu yana oynadıkları futbol ve attıkları gollerle gündemden düşmeyen futbolcular şimdi de kazançları ile konuşuluyor. 2025 yılında servetini katlayan isimler arasında henüz 18 yaşında bir futbolcu da bulunuyor. İşte 2025 yılının en çok kazanan futbolcuları listesi…
2025 yılının en çok kazanan futbolcuları listesinin zirvesindeki futbolcu, 280 milyon dolar kazanırken, 10 kişilik listenin son sırasındaki isim ise bu sene kasasına 43 milyon dolar daha ekledi. Dünya çapında farklı ülke ve liglerde forma giyen futbolcular arasında hem efsane olmuş isimler hem de henüz kariyerinin başındaki oyuncular yer aldı…
10 NUMARA LAMİNE YAMAL
Barcelona - 43 milyon dolar
9 NUMARA JUDE BELLİNGHAM
Real Madrid - 44 milyon dolar
8 NUMARA SADİO MANE
Al Nassr - 54 milyon dolar
7 NUMARA MUHAMMED SALAH
Liverpool - 55 milyon dolar
6 NUMARA VİNİCİUS JUNİOR
Real Madrid - 60 milyon dolar
5 NUMARA ERLİNG HAALAND
Manchester City - 80 milyon dolar
4 NUMARA KYLİAN MBAPPE
Real Madrid - 95 milyon dolar
3 NUMARA KARİM BENZEMA
Al Ittihad - 104 milyon dolar
2 NUMARA LİONEL MESSİ
Inter Miami - 130 milyon dolar
1 NUMARA CRİSTİANO RONALDO
Al Nassr - 280 milyon dolar