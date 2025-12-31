En çok kazanan futbolcular belli oldu! 2025 yılında servetlerini katladılar

Futbol dünyasında yılın en çok kazanan isimleri belli oldu. Sene başından bu yana oynadıkları futbol ve attıkları gollerle gündemden düşmeyen futbolcular şimdi de kazançları ile konuşuluyor. 2025 yılında servetini katlayan isimler arasında henüz 18 yaşında bir futbolcu da bulunuyor. İşte 2025 yılının en çok kazanan futbolcuları listesi…