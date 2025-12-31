Menü Kapat
En çok kazanan futbolcular belli oldu! 2025 yılında servetlerini katladılar

Aralık 31, 2025 09:44
1
En çok kazanan futbolcular

Futbol dünyasında yılın en çok kazanan isimleri belli oldu. Sene başından bu yana oynadıkları futbol ve attıkları gollerle gündemden düşmeyen futbolcular şimdi de kazançları ile konuşuluyor. 2025 yılında servetini katlayan isimler arasında henüz 18 yaşında bir futbolcu da bulunuyor. İşte 2025 yılının en çok kazanan futbolcuları listesi…

2
futbol

2025 yılının en çok kazanan futbolcuları listesinin zirvesindeki futbolcu, 280 milyon dolar kazanırken, 10 kişilik listenin son sırasındaki isim ise bu sene kasasına 43 milyon dolar daha ekledi. Dünya çapında farklı ülke ve liglerde forma giyen futbolcular arasında hem efsane olmuş isimler hem de henüz kariyerinin başındaki oyuncular yer aldı…

3
LAMİNE YAMAL

2025 YILININ EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULARI

10 NUMARA LAMİNE YAMAL

Barcelona - 43 milyon dolar

4
JUDE BELLİNGHAM

9 NUMARA JUDE BELLİNGHAM

Real Madrid - 44 milyon dolar

5
SADİO MANE

8 NUMARA SADİO MANE 

Al Nassr - 54 milyon dolar

6
MUHAMMED SALAH

7 NUMARA MUHAMMED SALAH

 Liverpool - 55 milyon dolar

7
VİNİCİUS JUNİOR

6 NUMARA VİNİCİUS JUNİOR

Real Madrid - 60 milyon dolar

8
ERLİNG HAALAND

5 NUMARA ERLİNG HAALAND 

Manchester City - 80 milyon dolar

9
KYLİAN MBAPPE

4 NUMARA KYLİAN MBAPPE

Real Madrid - 95 milyon dolar

10
KARİM BENZEMA

3 NUMARA KARİM BENZEMA 

Al Ittihad - 104 milyon dolar

11
LİONEL MESSİ

2 NUMARA LİONEL MESSİ

Inter Miami - 130 milyon dolar

12
CRİSTİANO RONALDO

1 NUMARA CRİSTİANO RONALDO 

Al Nassr - 280 milyon dolar

