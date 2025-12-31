Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

112 Acil'e gelen çağrılar şoke etti! 'Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi'

Kırıkkale'de 2025 yılı içerisinde 112 Acil'e gelen ihbarların yarıdan fazlası asılsız çıktı. Gelen çağrılar ise bu kadarına da pes dedirtti. 112'yi arayarak Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istediğini söyleyen şahıs şoke etti.

112 Acil'e gelen çağrılar şoke etti! 'Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 10:50

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılı içerisinde yapılan 320 bin çağrının yüzde 63'ünün asılsız çıktı. Büyük bir çoğunluğu oluşturan asılsız ve acil durum gerektirmeyen ihbarlar çalışanları da zor duruma sokuyor. Sistemin düzenli ve etkin çalışması için doğru ve yerinde çağrıların olmasına dikkat çekilirken, gelen çağrılar şoke etti.

112 Acil'e gelen çağrılar şoke etti! 'Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi'

"ELON MUSK İLE GÖRÜŞÜP MARS'A GİTMEK İSTEDİ"

Çağrı merkezine gelen ilginç çağrılardan örnekler veren Kapan, "112 Acil Çağrı Merkezimize acil çağrı kapsamına girmeyen ve zaman zaman da hayrete düşüren aramalar geliyor. Bunlara örnek olarak; tamir ettiği cep telefonunda ses gelip gelmediğini kontrol ettirmek için hattımızı arayan, tren bileti almak istediğini söyleyerek bilet ücreti soran, maaşını çekip getirmemizi talep eden, evlenmek istediğini belirterek destek isteyen ya da Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istediğini söyleyen kişiler bulunuyor" dedi.

112 Acil'e gelen çağrılar şoke etti! 'Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi'

"15 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR"

Bu tür aramaların ilk bakışta ilginç gibi görünebileceğini, ancak her gereksiz çağrının gerçek acil vakalara müdahalede zaman kaybına yol açtığını dile getiren Kapan, vatandaşların 112 Acil Çağrı Hattı'nı yalnızca gerçek acil durumlarda kullanmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Mevzuat gereği asılsız çağrılar için bin 500 TL, asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilenler için ise 15 bin TL idari para cezası uygulandığını belirten Kapan, bu cezaların tekrarı halinde iki katı olarak uygulanacağını hatırlattı.

112 Acil'e gelen çağrılar şoke etti! 'Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi'

Kırıkkale'de çağrıların açılma süresinin ortalama 1,95 saniye olduğunu kaydeden Kapan, bu sürenin personelin hızlı, dikkatli ve özverili çalışmasının bir göstergesi olduğunu söyledi. Görevlerini "bir çağrı, bir hayat" anlayışıyla sürdürdüklerini vurgulayan Kapan, halkın güvenliği ve huzuru için gece gündüz fedakârca görev yapan tüm personele teşekkür etti.

#Yaşam
